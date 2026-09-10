Bărbat amendat după ce a fost prins în apropierea unui complex rezidenţial din Voluntari beat şi cu un pistol la brâu

Un bărbat de 44 de ani a fost amendat de poliţişti după ce a fost găsit, în apropierea unui complex rezidenţial din Voluntari, judeţul Ilfov, beat şi cu un pistol la brâu.

Potrivit IPJ Ilfov, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi, joi, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, în zona unui complex rezidenţial din localitatea Voluntari, un bărbat, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, s-ar fi deplasat având la brâu un pistol.

„Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat persoana în cauză. Din verificările efectuate nu au rezultat aspecte privind folosirea armei pentru ameninţarea sau intimidarea vreunei persoane. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice”, a arătat sursa citată de News.ro.

Totodată, bărbatul a fost amendat cu 5.001 lei, întrucât a încălcat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esenţiale şi al muniţiilor.

Editor : Liviu Cojan