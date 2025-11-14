Live TV

Bărbat arestat la domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. Pipăia femei lângă care se aşeza în autobuz

În primă, fază, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţiştii din municipiul Braşov, iar joi, 13 noiembrie, Judecătoria Braşov a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile. Foto: Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost inculpat pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală de către procurorii braşoveni. El este arestat la domiciliu, fiind acuzat că, pentru a avea satisfacţie sexuală, urca în mijloace de transport în comun, unde se aşeza lângă femei pe care le atingea. Procurorii au documentat trei astfel de cazuri, produse din luna februarie şi până în prezent. Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care l-au pus sub acuzare pe bărbatul de 58 de ani, acesta acţiona în autobuzele care circulă pe raza municipiului Braşov. El se aşeza pe scaun, lângă femei pe care le pipăia pe coapsă. 

Două dintre faptele documentate s-au petrecut în luna februarie, cea de-a treia faptă reclamată a avut loc în cursul acestei luni.

„În cursul lunii februarie 2025, după ce s-a aşezat lângă o persoană de sex feminin, ce se afla pe unul dintre locurile unui autobuz care circula pe raza mun. Braşov, inculpatul a atins-o cu mâna pe coapsa piciorului stâng, în scopul obţinerii satisfacţiei sexuale. Tot în cursul lunii februarie 2025, aflându-se într-o staţie de autobuz din mun. Braşov, inculpatul a trecut pe lângă o persoană de sex feminin şi a atins-o cu mâna în zona coapsei piciorului stâng, în scopul obţinerii satisfacţiei sexuale. De asemenea, în cursul lunii noiembrie 2025, după ce s-a aşezat lângă o persoană de sex feminin, ce se afla pe unul dintre locurile unui autobuz care circula pe raza mun. Braşov, inculpatul a atins-o cu mâna pe coapsa piciorului stâng, în scopul obţinerii satisfacţiei sexuale”, informează, vineri, unitatea de parchet. 

În primă, fază, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţiştii din municipiul Braşov, iar joi, 13 noiembrie, Judecătoria Braşov a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile. 

Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.

„Dorim să încurajăm cetăţenii ca, în situaţia în care sunt victime ale unor fapte ce pot constitui infracţiuni, să se adreseze de îndată organelor de poliţie sau unităţii de parchet, pentru ca autorităţile competente să poată dispune măsurile legale necesare”, este mesajul procurorilor.

