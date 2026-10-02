Bărbat arestat preventiv pentru şapte furturi, comise în doar câteva zile. Valoarea pagubelor se ridică la 100.000 de euro

Magistraţii din Cluj au decis, vineri, arestarea preventivă a unui bărbat suspectat că a comis, în doar patru zile, şapte furturi, producând pagube estimate la 100.000 de euro. El acţiona în zone rezidenţiale, unde sărea gardurile şi intra în case având faţa acoperită, pentru a nu fi recunoscut, relatează News.ro.

Cercetările în acest caz au început după ce proprietari de case din zone rezidenţiale din municipiul Cluj-Napoca şi din localitatea Feleacu au reclamat că locuinţele le-au fost sparte de persoane necunosctue, care au luat din interior diverse bunuri. În doar patru zile, au fost reclamate şapte furturi, toate comise după aceeaşi metodă.

Ancheta a indicat drept suspect un bărbat care acţiona singur, intrând în locuinţe mascat, după ce sărea gardurile care împrejmuiesc proprietăţile.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul 08.09.2026 – 11.09.2026, purtând pe faţă un articol vestimentar menit să îi ascundă fizionomia şi acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a comis, într-un interval temporal restrâns şi după un mod de operare asemănător, caracterizat prin escaladarea pe timp de noapte a gardurilor împrejmuitoare şi forţarea căilor de acces, 7 acte materiale îndreptate împotriva patrimoniului unor persoane fizice care locuiesc în imobile de tip casă situate pe raza localităţilor Feleacu şi Cluj-Napoca, cu consecinţa producerii în dauna persoanelor vătămate a unui prejudiciu material reclamat în cuantum de peste 100.000 de euro”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Vineri, el a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, judecătorul admiţând propunerea Parchetului în acest sens.

Potrivit sursei citate, la formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere ”gravitatea faptelor imputate, caracterul repetat al activităţii infracţionale, modul de operare folosit, care relevă specializare infracţională, precum şi valoarea semnificativă a prejudiciului cauzat persoanelor vătămate, în cuantum total de peste 100.000 de euro”. Solicitatea privind arestare preventivă a bărbatului a fost formulată şi având în vedere „perseverenţa infracţională manifestată de inculpat şi circumstanţele sale personale”, mai transmite Parchetul.

Editor : Liviu Cojan