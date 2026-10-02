Live TV

Bărbat arestat preventiv pentru şapte furturi, comise în doar câteva zile. Valoarea pagubelor se ridică la 100.000 de euro

Data publicării:
barbat arestat catuse gettyimages
Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Magistraţii din Cluj au decis, vineri, arestarea preventivă a unui bărbat suspectat că a comis, în doar patru zile, şapte furturi, producând pagube estimate la 100.000 de euro. El acţiona în zone rezidenţiale, unde sărea gardurile şi intra în case având faţa acoperită, pentru a nu fi recunoscut, relatează News.ro.

Cercetările în acest caz au început după ce proprietari de case din zone rezidenţiale din municipiul Cluj-Napoca şi din localitatea Feleacu au reclamat că locuinţele le-au fost sparte de persoane necunosctue, care au luat din interior diverse bunuri. În doar patru zile, au fost reclamate şapte furturi, toate comise după aceeaşi metodă.

Ancheta a indicat drept suspect un bărbat care acţiona singur, intrând în locuinţe mascat, după ce sărea gardurile care împrejmuiesc proprietăţile. 

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul 08.09.2026 – 11.09.2026, purtând pe faţă un articol vestimentar menit să îi ascundă fizionomia şi acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice, a comis, într-un interval temporal restrâns şi după un mod de operare asemănător, caracterizat prin escaladarea pe timp de noapte a gardurilor împrejmuitoare şi forţarea căilor de acces, 7 acte materiale îndreptate împotriva patrimoniului unor persoane fizice care locuiesc în imobile de tip casă situate pe raza localităţilor Feleacu şi Cluj-Napoca, cu consecinţa producerii în dauna persoanelor vătămate a unui prejudiciu material reclamat în cuantum de peste 100.000 de euro”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Vineri, el a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, judecătorul admiţând propunerea Parchetului în acest sens. 

Potrivit sursei citate, la formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere ”gravitatea faptelor imputate, caracterul repetat al activităţii infracţionale, modul de operare folosit, care relevă specializare infracţională, precum şi valoarea semnificativă a prejudiciului cauzat persoanelor vătămate, în cuantum total de peste 100.000 de euro”. Solicitatea privind arestare preventivă a bărbatului a fost formulată şi având în vedere „perseverenţa infracţională manifestată de inculpat şi circumstanţele sale personale”, mai transmite Parchetul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
sustinatoare dilie
2
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
3
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
traian basescu in fata ta digi24
5
Reacția lui Traian Băsescu după ce guvernul Mureșan a picat la vot: „Nici eu nu am fost...
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Digi Sport
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident-cluj-2-oct-26
Accident grav în Cluj-Napoca: Un autoturism s-a tamponat cu alt autovehicul, după care s-a răsturnat peste două mașini parcate
Main Image
20 de ani în România, un nou proiect pentru comunitate: Auchan susține construirea a 10 locuințe alături de Habitat for Humanity
spital regional
Guvernul prelungește termenele de finalizare a spitalelor regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, finanțate prin BEI
Elif Eralp, Die Linke Landesparteitag
Partidul de extremă stângă Die Linke vrea să treacă aproximativ 200.000 de locuințe din Berlin în proprietate publică
Demonstration In Support Of The Maricarmen Housing Decree Barcelona, Spain, Turin - 28 Sep 2026
Guvernul spaniol suspendă evacuările din locuințe până în 2030, după protestele stârnite de cazul femeii de 87 de ani scoase din casă
Recomandările redacţiei
vladimir putin in birou
Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
CNAIR: Șoferii pot pleca la drum dacă aplicația TollRo nu...
Kananaskis, Alberta, Kanada, 17.06.2025: Mountain Lodge: G7-Gipfel 2025: Donald Trump kommt zum Familienfoto (Foto: Mich
Țările G7 au cedat în fața SUA. Donald Trump: „Au convenit să pună la...
maisni parcate pe trotuar
Primăria Capitalei vrea să interzică accesul în centru pentru...
Ultimele știri
Agent Green acuză „ieftinirea braconajului”: UDMR a depus un proiect de lege care scade dramatic despăgubirea pentru un urs ucis ilegal
Violență, polarizare, viitor incert: legătura dintre criza din Franța și argumentele lui Trump de prăbușire a civilizației europene
Vitali Kliciko: „Rusia distruge Kievul”. Atacurile cu drone și rachete au lovit poduri, locuințe și infrastructura critică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
S-a ales praful de cariera jucătorului care a făcut salutul nazist! A ajuns de la națională în liga județeană
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Asta le bate pe toate! Președintele Federației s-a îmbătat de față cu Infantino și a fost filmat în cameră de...
Adevărul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instant! 1.500.000 de oameni n-au stat pe gânduri, după despărțirea lui Cristiano Ronaldo de naționala...
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva
Newsweek
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...