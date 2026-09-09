Live TV

Video Bărbat bătut într-o primărie din Timiș. Acesta venise să reclame că o poartă de fotbal de la școală poate cădea peste copii

Data publicării:
masina politie
Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 32 de ani a fost bătut în sediul Primăriei Ohaba Lungă, din județul Timiș, unde mersese să reclame că o poartă de fotbal de pe terenul de sport al școlii ar putea cădea peste copii. În urma incidentului, un angajat al primăriei, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc în sediul Primăriei Ohaba Lungă. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a prezentat la instituție pentru a reclama situația de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă.

La un moment dat, între acesta și mai multe persoane aflate în primărie a izbucnit un conflict. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, bărbatul de 32 de ani ar fi fost lovit și ulterior scos din clădire de doi bărbați.

Unul dintre cei bănuiți de agresiune are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă la momentul incidentului se afla în concediu de odihnă. Celălalt bărbat are 47 de ani și nu este angajat al instituției. Acesta se afla la primărie pentru a rezolva alte probleme.

După audieri și administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei, în vârstă de 52 de ani.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine
politia bmw 8 8 inquam octav ganea
Scandal la INML făcut de rudele vedetei TikTok Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
celula din inchisoare
Un bărbat din Capitală a făcut închisoare degeaba aproape o lună după ce polițiștii l-au identificat greșit. Cum s-a întâmplat totul
RAW CAUTARI SOFER FUGAR 2_00000
Fugarul căutat de trei zile după ce a furat o mașină din Bulgaria a fost prins. Polițiștii l-au găsit ascuns pe un câmp din Dolj
elevi la microbuzul scolar
Șofer de microbuz care transporta 14 elevi la școală, prins băut la volan, în Timiș. A rămas fără permis 90 de zile
Recomandările redacţiei
1 INSTANT_SPION_RUS_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cine este cetățeanul rus arestat pentru tentative de sabotaj în...
Petrolier atacat cu dronă
Escaladare în Orientul Mijlociu: Teheranul lansează 20 de rachete...
potra georgescu
Procesul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați...
Elon Musk.
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de...
Ultimele știri
Telecabina, alternativa pentru turiștii din Sinaia. Gondola este nefuncțională pe un tronson, după deplasarea unui pilon
Atac cu drone la granița Republicii Moldova cu Ucraina: două persoane au murit. Un punct de frontieră a fost închis
Haosul și zborurile anulate continuă și astăzi pe aeroporturile din Marea Britanie, după o defecțiune la controlul traficului aerian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Par gemene, dar fotografiile sunt făcute la 34 de ani distanță. Ever Anderson, copia absolută a mamei sale...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
„Eram la club când Gigi Becali s-a făcut antrenor”. Expertul FANATIK a rememorat cel mai fierbinte moment din...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Locul unic din România unde se întâlnesc trei țări. O singură bornă marchează punctul spectaculos
Digi FM
Scrisoarea regelui Charles. Ce transmite despre statutul lui Harry şi Meghan după revenirea lor în Regatul...
Descarcă aplicația Digi FM
South Park
„South Park” îşi schimbă numele în „South America”. Ironii la adresa lui Donald Trump
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Noua lege a pensiilor, criticată dur de un expert. Cine sunt pensionarii care au pierdut la recalculare?
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Ce părere are Angelina Jolie despre decizia copiilor ei de a renunța, pe rând, la numele Pitt: „Vrea doar ca...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă