Un bărbat de 32 de ani a fost bătut în sediul Primăriei Ohaba Lungă, din județul Timiș, unde mersese să reclame că o poartă de fotbal de pe terenul de sport al școlii ar putea cădea peste copii. În urma incidentului, un angajat al primăriei, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc în sediul Primăriei Ohaba Lungă. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a prezentat la instituție pentru a reclama situația de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă.

La un moment dat, între acesta și mai multe persoane aflate în primărie a izbucnit un conflict. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, bărbatul de 32 de ani ar fi fost lovit și ulterior scos din clădire de doi bărbați.

Unul dintre cei bănuiți de agresiune are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă la momentul incidentului se afla în concediu de odihnă. Celălalt bărbat are 47 de ani și nu este angajat al instituției. Acesta se afla la primărie pentru a rezolva alte probleme.

După audieri și administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei, în vârstă de 52 de ani.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.

Editor : Ș.A.