Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare

Un bărbat care avea o concentraţie de aproape 2 la mie alcool pur în aerul expirat a fost prins la volanul unui autovehicul pe un drum din judeţul Mureş, la doar o zi după ce şi-a redobândit permisul de conducere, care îi fusese anulat pentru fapte similare.

Potrivit Poliţiei judeţene Mureş, poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara au intervenit, vineri, după ce au primit o sesizare potrivit căreia un autoturism circulă haotic în localitatea Daneş.

„Autovehiculul a fost identificat la scurt timp, iar conducătorul auto, un bărbat de 41 de ani, din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 1,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Tot din verificări, poliţiştii au constatat că acesta îşi redobândise dreptul de a conduce cu doar o zi în urmă, după ce anterior îi fusese anulat pentru o infracţiune similară”, informează, vineri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Având în vedere faptul că şoferul prezintă un grad ridicat de pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic, el a fost reţinut şi dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Mureş.

Poliţiştii rutieri atrag atenţia că alcoolul şi substanţele psihoactive afectează grav capacitatea de concentrare şi reacţie, cresc riscul de implicare în accidente rutiere şi pun în pericol atât viaţa conducătorului auto, cât şi a celorlalte persoane aflate în trafic.

„Mulţumim cetăţenilor care au sesizat prompt situaţia şi au înţeles că siguranţa rutieră depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, mai transmite Poliţia judeţeană Mureş.

