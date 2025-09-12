Live TV

Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat care avea o concentraţie de aproape 2 la mie alcool pur în aerul expirat a fost prins la volanul unui autovehicul pe un drum din judeţul Mureş, la doar o zi după ce şi-a redobândit permisul de conducere, care îi fusese anulat pentru fapte similare.

Potrivit Poliţiei judeţene Mureş, poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara au intervenit, vineri, după ce au primit o sesizare potrivit căreia un autoturism circulă haotic în localitatea Daneş. 

„Autovehiculul a fost identificat la scurt timp, iar conducătorul auto, un bărbat de 41 de ani, din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 1,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Tot din verificări, poliţiştii au constatat că acesta îşi redobândise dreptul de a conduce cu doar o zi în urmă, după ce anterior îi fusese anulat pentru o infracţiune similară”, informează, vineri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Având în vedere faptul că şoferul prezintă un grad ridicat de pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic, el a fost reţinut şi dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Mureş. 

Poliţiştii rutieri atrag atenţia că alcoolul şi substanţele psihoactive afectează grav capacitatea de concentrare şi reacţie, cresc riscul de implicare în accidente rutiere şi pun în pericol atât viaţa conducătorului auto, cât şi a celorlalte persoane aflate în trafic. 

„Mulţumim cetăţenilor care au sesizat prompt situaţia şi au înţeles că siguranţa rutieră depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, mai transmite Poliţia judeţeană Mureş.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1036013505
1
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
Avioane SU-30 Algeria
2
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
Vladimir Putin
5
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
NATO anunță un nou scut împotriva Rusiei, după „încălcările rusești...
sorin lucaci apele romane
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele...
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru...
Jmg9NDQwJmhhc2g9N2M4N2QzNGM0ZGE2ZDI1NmFhYzc5NTg0MjUxMzBmOWQ=.thumb
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea...
Ultimele știri
Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza
Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime
Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Șofer beat, arestat pentru tentativă de omor în Bistrița-Năsăud, după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri
Rezerviști ai armatei române în cadrul unui exercițiu de mobilizare
Rezerviștii Armatei Române din două județe, convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN
profimedia-1026316181
Pericol de inundații pe râuri din trei județe, până la miezul nopții. Risc ridicat pe Mureș
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El e căutat de aproape o lună și jumătate
fugarul emil ganj
Noi informații în cazul criminalului din Mureș, Emil Gânj: Și-a pregătit provizii din timp şi a îngropat un telefon pe care l-a folosit
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei...
Adevărul
Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gică Hagi revine!
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea