Bărbat căutat în Germania pentru mai multe furturi, reținut de polițiști la Târgu Jiu

Un bărbat de 26 de ani din Târgu Jiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi comise în Germania, a fost reținut de polițiști. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane, informează News.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Nanu, ca urmare a datelor şi informaţiilor transmise de poliţişti din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Gorj, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au procedat la identificarea unui bărbat de 26 de ani, din Târgu Jiu, faţă de care autorităţile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare pentru infracţiuni de furt comise pe teritoriul acelei ţări.

„Persoana în cauză a fost condusă la sediul IPJ Gorj în vederea întocmirii documentelor şi prezentării la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Bărbatul figura ca persoană urmărită şi la nivel naţional, iar faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a menţionat Ioana Nanu.

Editor : Ș.A.