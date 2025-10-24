Live TV

Bărbat căutat în Germania pentru mai multe furturi, reținut de polițiști la Târgu Jiu

Data publicării:
barbat arestat
Foto. Shutterstock

Un bărbat de 26 de ani din Târgu Jiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi comise în Germania, a fost reținut de polițiști. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane, informează News.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Nanu, ca urmare a datelor şi informaţiilor transmise de poliţişti din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Gorj, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au procedat la identificarea unui bărbat de 26 de ani, din Târgu Jiu, faţă de care autorităţile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare pentru infracţiuni de furt comise pe teritoriul acelei ţări.

„Persoana în cauză a fost condusă la sediul IPJ Gorj în vederea întocmirii documentelor şi prezentării la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Bărbatul figura ca persoană urmărită şi la nivel naţional, iar faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a menţionat Ioana Nanu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru...
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci...
rachete-razboi nuclear
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace...
Ultimele știri
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
injectie cu acid hialuronic in buze
Două femei din București şi-au făcut tratamente estetice în valoare totală de peste 21.400 de lei. Ele nu au plătit nimic clinicii
Metoda „accidentul": două bătrâne din Galați au rămas fără economii după ce au fost păcălite într-o escrocherie. Paguba: 63 mii de lei
Bundeswehr vehicul blindat armata germana erding
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Meetings of the parliamentary groups
Partidul de extremă dreaptă din Germania a fost acuzat că spionează pentru Rusia și alte state autoritare
lei bancnote
O tânără de 25 de ani din Gorj ar fi furat peste 77.000 de lei de la bunica sa. Ea a fost reținută de polițiști
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Digi FM
Cum a început povestea de dragoste dintre Steffi Graf și Andre Agassi. Sunt de peste 20 de ani împreună și au...
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Când se dau pensiile, indemnizația și alocația în noiembrie? Calendar complet al plăților sociale
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...