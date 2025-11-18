Live TV

Video Bărbat decedat în ambulanţă, în timpul unui transfer între două clădiri ale Spitalului Târgu Jiu

Data publicării:
ambulanta SMURD
Foto: Shutterstock

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu către Spitalul 700, informează Digi24.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi în mod direct de reprezentanţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu cu privire la faptul că un bărbat de 78 de ani, din comuna Slivileşti, a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la secţia UPU către Spitalul 700.

„În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a menţionat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Şi la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară care analizează cazul.

„Conducerea unităţii a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD şi care ulterior a decedat în ambulanţă. Despre caz au fost anunţaţi şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziţia managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

 

