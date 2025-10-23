Live TV

Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat oamenii pe TikTok la forme extreme de protest, după alegerile din 2024

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Capete de acuzare

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

De asemenea, bărbatul a postat pe Facebook simboluri legionare, o fotografie în care apar Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, dar şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist.

Capete de acuzare

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de instigare publică, confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„La data de 06.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul său N.R., înregistrat pe platforma de socializare TikTok, un conţinut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluţie, la acte de violenţă şi acţiuni ameninţătoare împotriva statului de drept. La data de 05.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul de socializare Facebook conţinut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apar mareşalul Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, precum şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist şi legionar şi care conţin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică)”, au anunţat procurorii.

Ei au menţionat că, la data de 7 decembrie, bărbatul a postat la fotografia de copertă a profilului de pe reţeaua de socializare Facebook o fotografie care conţinea un steag de culoare verde cu sigla simbolistică a grupării „Mişcarea Legionară” denumită şi „Garda de Fier” şi „Legiunea Arhanghelului Mihail”, „realizând astfel cu intenţie promovarea în public a simbolurilor fasciste, legionare”.
Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
bloc rahova explozie conducta gaz
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au...
nicusor dan 3
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa...
guvern
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria...
Ultimele știri
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna”
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”
Reacția Chinei după ce Statele Unite au impus sancțiuni dure sectorului petrolier rus
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambasada Rusiei
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București. Reacția ambasadei
barbat arestat
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită
Screenshot 2025-10-23 093349
Incendiu violent pe autostrada A3. Un autotren a luat foc şi a ars în întregime
oameni in supermarket
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
Idris Mai Wushirya şi Basira Yar Guda
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi influenceri de pe TikTok să se căsătorească, după ce au postat imagini în care se sărutau
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne pregătim înainte de ora de iarnă 2025? 9 lucruri pe care le poți face ca să te acomodezi mai repede
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie...
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...