Video Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul asupra polițiștilor

Bucharest, Romania - June 10, 2019: Details of a Romanian SIAS (the service for special action of the Romanian Police, equivalent of SWAT in the US) o
Ofițer din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SIAS) al Poliției Române. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de mascați, în județul Neamț, după ce a deschis focul asupra polițiștilor veniți să pună în aplicare un ordin de protecție provizoriu emis pe numele său. Individul era acuzat de violență domestică și a devenit violent în timpul intervenției.

Potrivit informațiilor, bărbatul era acuzat inițial de violență domestică. Soția și cei trei copii plecaseră din locuință din cauza amenințărilor, însă individul a continuat comportamentul agresiv după ce a aflat unde se află femeia, amenințând și rudele acesteia. În acel moment, apropiații au sunat la 112, iar poliția a emis ordine de protecție provizorii.

În momentul în care polițiștii au mers la locuința bărbatului pentru a-l informa despre măsură, acesta a devenit violent. Oamenii legii știau că deține arme de vânătoare, iar situația a escaladat rapid, transformând intervenția într-una extrem de periculoasă.

Când mascații au intrat în locuință, bărbatul a deschis focul asupra polițiștilor. Forțele de intervenție au ripostat, iar individul a fost împușcat. Acesta a murit în urma intervenției.

Niciun polițist nu a fost rănit în timpul operațiunii.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile fac verificări pentru a stabili toate circumstanțele intervenției, inclusiv modul de acțiune al mascaților.

Editor : Ș.A.

