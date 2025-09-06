Bărbat mort în urma ciocnirii dintre o motocicletă și un autoturism, în județul Giurgiu

Un motociclist şi-a pierdut viaţa, iar un şofer a fost rănit în urma unui accident rutier produs, sâmbătă, între localităţile Cosoba din judeţul Giurgiu şi Brezoaele din judeţul Dâmboviţa, anunță ISU Giurgiu.

„Motociclistul, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, acesta nu a mai putut fi salvat. Conducătorul auto, în vârstă de 19 ani, a fost preluat de ambulanţă şi transportat la un spital din Capitală”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Dâmboviţa cu două autospeciale de stingere, o descarcerare şi o ambulanţă SMURD, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.



Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia poliţiştilor pentru cercetări.

Editor : C.A.