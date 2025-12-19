Live TV

Bărbat din Reghin, plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online

Data actualizării: Data publicării:
kipa profimedia-0070010800
Foto: Profimedia

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

„La data de 3 decembrie 2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Reghin - Biroul de Investigaţii Criminale, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 2 decembrie a.c., la o postare a unei reţele de socializare, au fost postate comentarii cu conţinut ameninţător, jignitor şi defăimător. De asemenea, în acelaşi context, a fost ataşată o fotografie ce conţinea o svastică, precum şi un mesaj cu caracter violent. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, de 42 de ani, din Reghin. Astfel, în urma probatoriului administrat în cauză, la data de 19 decembrie 2025, faţă de acesta, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, faţă de acesta, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a arătat IPJ Mureş, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, pentru infracţiunea de promovarea în public în orice mod a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
2
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
3
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
cabinet medical
4
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
F-16 Turcia
5
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar
sofer, ride sharing
DNA a pus sub urmărire penală patru administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este fraudat prin rotirea pacienților între secții
pompieri in Imagine cu caracter ilustrativ
Patru incendii au avut loc în Mureș: pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările în noaptea de vineri și dimineața de sâmbătă
Călin Georgescu.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea de revocare
Recomandările redacţiei
coonvoi militar american pe autostrada
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a...
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
România a depus a patra cerere de plată din PNRR, anunță Dragoș...
radu miruta in pardesiu
O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD...
BUCURESTI - PNL - CONDUCERE INTERIMARA - 25 NOI 2024
Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după...
Ultimele știri
„Pelicot” al Germaniei. Bărbat, condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat și violat soția, apoi a pus imaginile pe internet
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent”
Manfred Weber: „Activele rusești sunt în continuare pe masă. Rusia trebuie să plătească pentru ce a făcut în Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Celebra jucătoare de tenis se iubește cu un fost fotbalist de la CS Mioveni: ”Mi-a plăcut foarte mult”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...