Reprezentanții unui magazin au fost cei care au alertat polițiștii. Sursa foto: Poliția de Frontieră

Un român în vârstă de 50 de ani este cercetat de poliţişti, după ce asupra sa au fost găsite mai multe bancnote de 50 de euro ce s-au dovedit a fi false, a transmis sâmbătă Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Henri Coandă.

Bărbatul a fost prins pe Aeroportul Henri Coandă având asupra lui şaptesprezece banconote false de 50 de euro. Potrivit Poliției de Frontieră, acesta ar fi vrut să cumpere mai multe bunuri.

Reprezentanții unui magazin au fost cei care au alertat polițiștii.

„În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute”, a transmis, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Bărbatul a fost controlat, iar polițiștii au descoperit că, în total, avea asupra lui şaptesprezece banconote false de 50 de euro.

În urma legitimării, bărbatului în cauză, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti – Amsterdam.

„În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Bărbatul este acum cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”.

