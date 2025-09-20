Live TV

Bărbat prins cu o armă în fața locuinței lui Andrew şi Tristan Tate. Poliția a intervenit de urgență

tate22
Frații Tristan și Andrew Tate. Foto: Inquam Photos/Alexandru Busca

Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o reţea de socializare că se afla cu o armă în mână, în faţa unei locuinţe din Voluntari. Poliţişti au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persoana în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Potrivit sursei citate, bărbatul se află în custodia poliţiştilor pentru efectuarea de verificări din competenţă şi clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză şi luarea măsurilor legale care se impun.
 
Reprezentanţii fraţilor Andrew şi Tristan Tate au afirmat că incidentul a avut loc la locuinţa acestora, că bărbatul avea o armă încărcată” şi că acesta a transmis live pe o platformă. Ei au susţinut că el a fost imobilizat de agenţii de pază şi că poliţiştii au întârziat să ajungă acolo.
 

