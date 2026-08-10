Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii

O situaţie mai puţin obişnuită s-a petrecut duminică, 9 august, pe DN2-E85, în judeţul Buzău, unde un şofer care gonea spre Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru a-şi duce tatăl rănit la Unitatea de Primiri Urgenţe a fost surprins de radar cu 172 de kilometri pe oră. Poliţiştii au înţeles urgenţa şi l-au escortat până la spital, însă după ce tatăl a fot lăsat în grija medicilor, şoferul a fost amendat conform Codului rutier şi a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Incidentul s-a produs în afara localităţii Poşta Câlnău, unde un echipaj al Serviciului Rutier Buzău monitoriza traficul. Aparatul radar a înregistrat un autoturism care circula cu 172 km/h, iar poliţiştii au făcut semnal regulamentar de oprire.

Potrivit IPJ Buzău, în momentul în care au ajuns la maşină, agenţii au constatat că şoferul avea un motiv serios pentru graba sa, acesta explicându-le că încearcă să ajungă cât mai repede la spital. Pe scaunul din dreapta se afla tatăl său, care fusese muşcat de un câine şi care avea răni deschise ce necesitau îngrijiri medicale.

În aceste condiţii, poliţiştii au decis să acorde prioritate urgenţei medicale şi au escortat autoturismul, în regim de urgenţă, până la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, unde bărbatul rănit a fost preluat de cadrele medicale.

Ulterior, poliţiştii l-au amendat pentru viteza cu care circulase şi i-au suspendat permisul pentru 120 de zile. Pentru depăşirea cu mai mult de 70 km/h a limitei maxime admise, legislaţia rutieră prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, iar dovada înlocuitoare a permisului este eliberată fără drept de circulaţie.

Preactic, odată încheiată urgenţa medicală, bărbatul a rămas pieton pentru următoarele patru luni.

Şoferul a primit şi amendă contravenţională. Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancţiuni, care presupune între 9 şi 20 de puncte-amendă. Cum, de la 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei, sancţiunea prevăzută de lege poate fi cuprinsă între 1.946,25 şi 4.325 de lei. IPJ Buzău nu a precizat exact care este amenda aplicată conducătorului auto.

IPJ Buzău a făcut public cazul pentru a a evidentia faptul că agenţii de la Serivicul Rutier l-au ajutat pe bărbat să îşi salveze tatăl.



„Având în vedere prioritatea absolută de a proteja viaţa şi integritatea fizică a cetăţenilor, echipajul de poliţie a escortat în regim de urgenţă autoturismul până la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, a transmis IPJ Buzău în comunicarea transmisă către presă.

Reprezentanţii Poliţiei atrag însă atenţia că o urgenţă medicală nu justifică asumarea unor riscuri extreme în trafic.

„Deşi viaţa şi urgenţele medicale au prioritate, viteza excesivă pune în pericol siguranţa tuturor”, precizează IPJ Buzău, care recomandă ca în situaţii în care starea unei persoane necesită intervenţie medicală urgentă, să fie apelat 112.

Editor : Sebastian Eduard