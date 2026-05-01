Bărbat rănit grav, în timp ce repara un camion. Cricurile au cedat iar capul tractor a căzut peste el

Un bărbat din judeţul Giurgiu a fost rănit grav, în timp ce repara un camion. Criocurile au cedat ia capul tractor a căzut peste el, victima fiind scoasă de către pompieri de sub autovehicul şi preluată de un elicopter.

Incidentul s-a perecut în localitatea Mihăileşti din judeţul Giurgiu, în timp ce un bărbat în vârstă de 54 de ani făcea lucrări de reparaţie la un autocamion, în curtea casei sale, relatează News.ro.

„La un moment dat, capul tractor, care era susţinut pe cricuri, a căzut peste acesta. Pompierii l-au extras de sub capul tractor şi l-au predat echipajelor medicale. Ulterior, acesta a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la un spital din capitală”, transmite ISU Giurgiu.

Pentru gestionarea situaţiei au intervenit pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, cu o autospecială de stingere, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

