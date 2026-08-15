Live TV

Bărbat reţinut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Braşov

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 46 ani a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi agresat un cadru medical și ar fi urinat pe unul dintre pereţii interiori ai unui spital din municipiul Braşov.

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de IPJ Braşov, pe 14 august, în jurul orei 14:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 1 s-au deplasat la o unitate medicală din municipiul Braşov şi au dispus măsurile corespunzătoare, ca urmare a unei sesizări în care un bărbat s-ar fi manifestat violent în zona de primiri urgenţe.

„Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, în timp ce se afla în zona de triaj a unităţii medicale, bărbatul, de 46 de ani, ar fi urinat pe unul dintre pereţii interiori ai spitalului, iar, câteva minute mai târziu, ar fi agresat o persoană, aflată în serviciul medical. Astfel, date fiind aspectele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitarea funcţiunii” şi „ultraj contra bunelor moravuri””, se precizează în comunicat.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
bile loto
5
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Digi Sport
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Bărbat din Târgu Mureş reţinut de poliţiştii de la Protecţia Animalelor pentru că ar fi împuşcat o pisică, în luna februarie, cu o armă
accident bv 1
Șoferul care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului a fost evaluat de o comisie medicală. Ce le-a spus anchetatorilor
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9NzAwOTkwZjc1ZjFlMWRlODAxMzk2OGIxZGM3MTMzNGY=.thumb (3)
Cine este Alexandru, tânărul din Piatra Neamț ucis pe trotuar în Brașov. Ar fi împlinit 26 de ani peste 10 zile
accident bv 1
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
masina pe bulevard in bucuresti
Titi Aur: „Siguranța rutieră e o orchestră fără dirijor”. Cum explică el accidentul de la Brașov: „Cred că șoferul s-a speriat”
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi...
dragos pislaru (1)
România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84...
photo-collage.png - 2026-06-30T115909.215
VIDEO Armata a detonat drona găsită vineri la Plauru
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la...
Ultimele știri
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Afacerea care l-a scos pe fostul campion din topul bogaților
Trump compară imigrația din SUA cu situația din Spania: „25 de milioane de oameni au intrat în patru ani”
Şeful Forţelor Navale: Nouă mine marine neutralizate şi opt drone distruse de la începutul războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din...
Fanatik.ro
CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Detalii bombă despre salariile oferite de Neluțu Varga la CFR. „I-a dat lui Cordea 40.000 de euro. A băgat 70...
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...