Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ultraj și distrugere, după incidentul de duminică seară din Ștefănești, județul Argeș, în care un pompier a fost rănit, iar două autospeciale au fost avariate. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi aruncat cărămida care l-a lovit pe salvator. Pompierul a suferit mai multe leziuni și este în continuare internat la spitalul din Pitești.

Potrivit informațiilor din anchetă, în localitate a avut loc o manifestație neautorizată, la care mai mulți participanți au aprins focuri, conform tradiției. Focul s-a extins, fiind necesară intervenția pompierilor.

La sosirea echipajelor, mai multe persoane au devenit agresive și au încercat să alunge forțele de intervenție. Un pompier a fost lovit cu o cărămidă, iar o autospecială de stingere și o mașină de poliție au fost avariate.

Bărbatul reținut este cercetat pentru ultraj și distrugere. În funcție de rezultatele audierilor și de probele strânse, anchetatorii urmează să stabilească dacă vor fi luate măsuri și față de alte persoane.

Incidentul s-a produs duminică seară, pe strada Sticlelor din Ștefănești, unde intervenea un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Pitești. Salvatorul rănit a primit îngrijiri de la un echipaj SMURD, apoi a fost transportat la spital. La fața locului au intervenit inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, iar trei persoane au fost duse inițial la audieri.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat duminică seară agresiunile și a cerut măsuri legale împotriva celor responsabili. „Nu există nicio justificare, absolut nicio justificare care să stea la baza unei agresiuni împotriva echipajelor de intervenție”, a declarat acesta la Digi24.

Editor : Ș.A.