Bărbatul din Buzău care i-ar fi turnat otravă în ciorbă fostului socru a fost trimis în judecată

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Bărbatul care i-ar fi turnat fostului socru în ciorbă otravă utilizată pentru eutanasia animalelor şi i-ar fi tăiat conducta de frână a autoutilitarei a fost trimis în judecată.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat cercetat pentru tentativă la omor calificat în formă continuată, distrugere şi trafic de produse sau substanţe toxice.

„În data de 13.10.2024, în timp ce se afla la domiciliul comun din comuna Grebănu, judeţul Buzău, pe fondul relaţiei tensionate avute cu fosta soţie şi al conflictelor anterioare avute cu victima (fostul socru), inculpatul a turnat în castronul cu ciorbă ce urma a fi utilizat de fostul socru, dar şi în oala aflată în aceeaşi locaţie, substanţa toxică T61, utilizată pentru eutanasia animalelor, letală în caz de înghiţire pentru om, acţionând cu intenţia directă de a suprima viaţa persoanei vătămate, rezultat care nu s-a produs întrucât în momentul consumului victima a simţit că o substanţă străină a fost încorporată în produsul alimentar”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

A încercat să îi taie frânele la mașină

Potrivit anchetatorilor, în timp ce se afla la domiciliul comun din comuna Grebănu, bărbatul ar fi ieşit pe strada din faţa locuinţei unde era parcată autoutilitara deţinută şi utilizată de fostul socru şi cu ajutorul unui cleşte ar fi secţionat conducta de frână de la roata dreapta spate a vehiculului, defectând sistemul de frânare şi punând astfel în pericol viaţa aceleiaşi persoane.

„Totodată, în sarcina inculpatului s-a reţinut că în data de 13.10.2024 a deţinut produsul T61, substanţă toxică, letală la înghiţire pentru oameni şi care este interzisă la deţinere de către persoane fizice (...), acest produs putând fi utilizat numai în cadrul cabinetelor veterinare (...) Conform planşei fotografice ce surprinde ambalajul produsului T61, se constată că acesta prezintă pictograma pentru Toxicitate Acută - Mortal în caz de înghiţire, mortal în contact cu pielea, Mortal în caz de inhalare, Toxic în caz de înghiţire, Toxic în contact cu pielea, Toxic în caz de inhalare, aspect ce corespunde cu prospectul acestui produs, în care se arată că este letal pentru oameni în caz de înghiţire”, precizează unitatea de parchet.

Cauza a fost înaintată spre judecată Tribunalului Buzău.

Arestat pentru tentativă de omor, după ce i-a turnat socrului său o substanţă toxică în ciorbă și i-a tăiat frânele la mașină


