Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a jefuit mașina unui angajat al Loteriei Române și a furat aproape 30.000 de lei, încasările instituției. Bărbatul și-a recunoscut fapta și le-a spus polițiștilor că banii sunt ascunși în magazia unei mănăstiri.

Furtul a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca, unde încasările Loteriei Române au fost sustrase în doar câteva minute din mașina unui angajat al instituției. Potrivit site-ului Clujenii, bărbatul și-a parcat autoturismul și a lăsat pe bancheta din spate plicurile cu încasările zilnice în valoare de 28.800 lei. După ce a plecat să ridice banii de la o altă unitate, la întoarcere a descoperit că geamul portierei a fost part și că plicurile cu banii au dispărut. Investigațiile au arătat că hoțul a urmărit cu atenție momentul și a acționat rapid.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins întreaga scenă, iar imaginile au permis identificarea hoțului.

La audieri, acesta și-a recunoscut fapta și a indicat locul unde a scuns plicurile, care au fost recuperate integral din magazia unei mănăstiri din comuna Florești. Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

