„Bărbatul în alb”, contrazis. Ce s-a întâmplat de fapt în zona Springtime din Victoriei, chiar înainte de intervenția în forță a Jandarmeriei

Colonelul Cătălin Paraschiv, șeful Brigăzii Speciale de intervenție, din cadrul Jandarmeriei Române, a declarat, ieri, pentru Kamikaze, că intervenția în forță a jandarmilor în Piața Victoriei a fost luată în urma unui apel la 112. Potrivit lui Paraschiv, mai multe echipaje ale poliției ar fi fost atacate în zona Springtime. Colonelul este contrazis însă de mai mulți martori aflați în zonă, la ora indicată de acesta - 23.11, care au trimis imagini și mărturii redacției g4media.

„S-a primit la un moment dat un apel pe 112, cum că se încearcă vandalizarea Springtime pe bd. Titulescu. Jandarmeria Română avea toate forţele masate în jurul Guvernului şi nu aveam niciun gând de ripostă. S-a apelat la colegii de la Poliţie, care au trimis echipaje să vadă ce se întâmplă şi să ia primele măsuri. Aceste echipaje de la Poliţie au fost atacate. S-a cerut sprijin Jandarmeriei, prin comandantul acţiunii, care a trimis două detaşamente de jandarmi să sprijine poliţia. (...) Pe momentul întoarcerii, s-au primit două informaţii: una transmisă de structurile de cercetare din piaţă care au transmis clar că jandarmii sunt atacaţi, că sunt la pământ, sunt călcaţi în picioare, doi oameni sunt omorâţi. Informaţia aşa a fost, probabil că ei se refereau…, după aceea am văzut şi eu imaginile la televizor cu acea fată şi cu acel băiat (…) Simultan, din dispecerat ni s-a transmis că pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi întinşi la pământ care sunt călcaţi pe cap. În clipa aceea, comandantul acţiunii a luat decizia ca efectivele brigăzii speciale să acţioneze pe direcţia Springtime”, a povestit colonelul Paraschiv.

Imaginile surprinse de protestatarii aflați în zonă după ora 23.00 arată însă că atmosfera era una calmă în zona Springtime. Pe imagini se poate vedea că patru dubițe de Poliție încearcă să traverseze mulțimea de protestatari din zonă, cu girofarurile pornite. Mașinile nu au fost lăsate să înainteze de oamenii care strigau: „Înapoi” și „Fără violentă”. Câns au văzut că mașinile dau înapoi, protestatanții au început să strige: „Bravo”, dar și deja celebrul mesaj anti-PSD. Nu este surprins niciun moment de violență asupra polițiștilor, cel puțin în aceste imagini.

„Am întrerupt filmarea când am auzit din spate că vin jandarmii cu gaze”, a mărturisit un protestatar care a trimis g4media imagini.

„Filmări din zona Springtime. Unde eram și eu. S-au blocat dubițele lor și au dat înapoi. Apoi am văzut cum vin țestoasele și am fugit unde am putut”, a spus un altul.

