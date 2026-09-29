Live TV

Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita și a aruncat-o, într-o valiză, în râul Olt s-a predat autorităţilor din Elveţia

Data actualizării: Data publicării:
baltateanu gheorghe
Barbatul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tânărul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor. Iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt, iar legiștii au stabilit că fata a murit în urma unor lovituri.

Surse apropiate anchetei au declarat că Biroul SIRENE Elveţia a informat autorităţile române că bărbatul s-a prezentat la Poliţia din St Gallen, scrie News.ro.

Tribunalul Vâlcea a emis, miercuri seară, mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului de 30 de ani, Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor.

Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis un mandat de percheziţie domiciliară pentru locuinţa suspectului.

"Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora", au transmis, miercuri seară, anchetatorii.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informa că, în cursul zilei de marţi, poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, preciza procurorul, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.

"Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei", afirma procurorul.

Potrivit acestuia, "aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare".

Activităţile de urmărire penală au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.

Potrivit IPJ Vâlcea, tânăra de 28 de ani, originară din Dolj, locuia fără forme legale în comuna Tomşani, din judeţul Vâlcea. Marţi, în jurul orei 13:45, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat care se afla la pescuit, că, în zona barajului Ioneşti, a observat un bagaj care se afla la suprafaţa apei.

"În cel mai scurt timp, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, precum şi un echipaj de pompieri cu o ambarcaţiune şi un echipaj medical. De asemenea, la faţa locului s-au deplasat conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind efectuate cercetări la faţa locului", precizează IPJ Vâlcea.

Potrivit poliţiştilor, trupul fetei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, iar în urma examinării medico-legale s-a stabilit că moartea acesteia a fost violentă.

"În atenţia poliţiştilor se află un bărbat în vârstă de 30 de ani, în prezent, fiind desfăşurate cu celeritate activităţi, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie, în cadrul activităţilor desfăşurate în cauză, este pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în vederea administrării probatoriului", mai arată IPJ Vâlcea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
4
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
5
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Digi Sport
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politia-masina-nou-inscriptionata
Ce au găsit polițiștii acasă la bărbatul suspectat că și-a omorât iubita și a aruncat-o în Olt. A fost emis mandat de arestare în lipsă
masina politie
Copil de 12 ani ameninţat şi înţepat cu cuţitul de alţi doi copii, în curtea unei şcoli din Olt
crima
Dosar penal pentru omor în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză pe Olt. Iubitul ei, principalul suspect, ar fi părăsit țara
crima
Descoperire macabră făcută de pescari: Trupul unei tinere a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt
mario berinde
Adolescentul acuzat de uciderea lui Mario Berinde, condamnat la 15 ani într-un centru de detenţie. Daune morale de peste 1 milion euro
Recomandările redacţiei
muresan grindeanu
Mureșan, atac matinal la Grindeanu: „Dacă vine la guvernare, nu va...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una...
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion, după ce Călin Georgescu i-a mulțumit pentru...
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan continuă, după o zi cu...
Ultimele știri
Scandalul „KimberlyGate” ajunge la Sofia. Cu cine s-a întâlnit ambasadoarea americană în timpul vizitelor în Bulgaria
Un lider liberal îi cere lui Siegfried Mureşan să nu-l mai atace pe Grindeanu: „Fără votul PSD, Guvernul nu trece”
O dronă rusă a avariat un punct de frontieră ucrainean de la graniţa cu Polonia. Vămi închise temporar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și noroc în luna octombrie. Soarele și Jupiter schimbă totul pentru acești nativi
Cancan
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Fanatik.ro
Hagi şi FRF, cinci greşeli majore care au dus la un experiment cvasi-eșuat: România – 0 puncte şi 6 goluri...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
România îl pierde: a ales să joace pentru altă națională! I se prevede un viitor strălucitor după ce a jucat...
Adevărul
Singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete, susține fostul șef al GUR
Playtech
Cât vei plăti pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Tabel complet în funcție de norma Euro
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Ionuț Radu, după ce a fost cel mai slab în România - Bosnia 2-4
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...