Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita și a aruncat-o, într-o valiză, în râul Olt s-a predat autorităţilor din Elveţia

Tânărul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor. Iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt, iar legiștii au stabilit că fata a murit în urma unor lovituri.

Surse apropiate anchetei au declarat că Biroul SIRENE Elveţia a informat autorităţile române că bărbatul s-a prezentat la Poliţia din St Gallen, scrie News.ro.

Tribunalul Vâlcea a emis, miercuri seară, mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului de 30 de ani, Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor.

Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis un mandat de percheziţie domiciliară pentru locuinţa suspectului.

"Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora", au transmis, miercuri seară, anchetatorii.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informa că, în cursul zilei de marţi, poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, preciza procurorul, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.

"Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei", afirma procurorul.

Potrivit acestuia, "aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare".

Activităţile de urmărire penală au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.

Potrivit IPJ Vâlcea, tânăra de 28 de ani, originară din Dolj, locuia fără forme legale în comuna Tomşani, din judeţul Vâlcea. Marţi, în jurul orei 13:45, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat care se afla la pescuit, că, în zona barajului Ioneşti, a observat un bagaj care se afla la suprafaţa apei.

"În cel mai scurt timp, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, precum şi un echipaj de pompieri cu o ambarcaţiune şi un echipaj medical. De asemenea, la faţa locului s-au deplasat conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind efectuate cercetări la faţa locului", precizează IPJ Vâlcea.

Potrivit poliţiştilor, trupul fetei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, iar în urma examinării medico-legale s-a stabilit că moartea acesteia a fost violentă.

"În atenţia poliţiştilor se află un bărbat în vârstă de 30 de ani, în prezent, fiind desfăşurate cu celeritate activităţi, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie, în cadrul activităţilor desfăşurate în cauză, este pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în vederea administrării probatoriului", mai arată IPJ Vâlcea.

Editor : A.P.