Live TV

Exclusiv Băsescu, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Simt revolta și cred că orice român o simte”. Mesajul pentru Rogobete

Data actualizării: Data publicării:
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre cazul fetiței de 2 ani care a murit în timpul sedării, la un cabinet stomatologic. El spune că cei care au făcut intervenția într-un spațiu neautorizat și cu instrumente care nu erau autorizate trebuie trași la răspundere. Pe de altă parte, spune Băsescu, și Ministerul Sănătății poartă o responsabilitate, dacă nu a elaborat protocoale pentru clinicile stomatologice.

„Absolut îngrozitor, îngrozitor... pe de altă parte, fără să știu și să mă bag în condițiile tehnice, ce trebuia să facă doctorul, ce trebuia să facă asistenta, dar sunt astfel de incidente când e vorba de anestezie totală. Am trecut prin câteva anestezii totale cu ocazia operațiilor și se iau măsuri extrem de meticuloase înainte, adică mi-a făcut analizele, cum ar fi astăzi și a doua zi înainte să intru în sala de operație s-au mai făcut încă o dată analizele ca să nu fie niciun fel de risc de incompatibilitate, chiar dacă eu declaram și sub semnătură: nu am nimic, am mai făcut. Incidente au mai apărut cu anesteziile totale, anesteziile generale și cred că aici suntem în fața unui incident nefericit, nefericit, groaznic, în care dacă au fost lipsă de profesionalism, vor stabili cei îndreptățiți să facă ancheta profesională”, a spus Băsescu.

„De regulă, fugim la responsabilitatea statului. Dar aici vorbim de responsabilitatea unor cadre medicale care nu aveau voie să facă intervenția într-un spațiu și cu instrumente care nu erau autorizate. Până la urmă o să ajungem să spunem că statul e vinovat dacă se surpă un mal de munte. Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate. Aici este o chestie de responsabilitate profesională. Și l-am auzit pe Rogobete că se gândește el, cu elanul creator de după nenorocire, să ducem tipul ăsta de intervenții în spitale. Domnule ministru, te informez că stomatologia s-a privatizat de mult. Nu mai ai secții de stomatologie în spitale, iar cei care fac operațiuni de asemenea dificultate în clinicile private trebuie să fie autorizați.

Pe de altă parte, mă uit și eu, simt revolta și cred că orice român o simte. Dar nu pot să nu-mi aduc aminte că la Iași, în spitalul statului, acum 3 săptămâni, au murit șase copilași pentru infecții nosocomiale. Deci, domnul Rogobete, poate ne spuneți despre amândouă. Aici ați găsi refugiu în sectorul privat, să fie trași la răspundere dacă n-au respectat protocoalele. Dar nu uitați de cei șase copilași de la Iași, tot suflețele nevinovate. Îți vine să să plângi când te gândești că șase suflete, șase copilași nou-născuți, au au putut să nu mai aibă viață pentru că nu s-a dezinfectat cum trebuie”, a continuat Băsescu.

„Am fost și eu și cu nepoții la dentist, știu cât e de complicată o intervenție, mai ales la copii, dar dacă sunt protocoale nerespectate, să fie trași la răspundere. Cum este tras orice om pentru uciderea unui copilaș. Dar mă întreb altceva: Ministerul Sănătății a elaborat protocoale pentru astfel de situații? Sunt protocoale distribuite în clinicile stomatologice? Și atunci de ce țipă Rogobete, dacă n-au protocoale obligatorii când se face anestezie generală la un copilaș de 2 ani pentru o intervenție stomatologică? Domnul Rogobete să ducă prima dată în minister să caute vinovați. Deci, și aici ajungem la ce spuneați dumneavoastră. O fi de vină statul? Dacă n-are protocoale, e de vină”, a continuat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
pompa benzina
2
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Surya Bonaly
4
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
Grigori Perelman, matematician rus
5
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi...
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial...
Dense Fog, Cold Waves Continues To Tighten Grip Over Delhi-NCR, New DElhi, India - 14 Jan 2024
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai...
radu miruta
Radu Miruță, despre numirea șefilor ROMARM: AMEPIP să arate curaj...
Ultimele știri
Jurnalistul Robert Schwartz este nominalizarea USR pentru conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune
Ce spune Nicușor Dan despre o revizuire a Constituției propusă de Ludovic Orban ca soluție la problema pensiilor magistraților
Nicușor Dan, despre dosarul în care Vlad Voiculescu e urmărit penal: „Nu ne putem baza pe suspiciuni care se întind ani de zile”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz de funcţionare. Locaţia avea aparatura şi materialele medicale
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi
ID271832_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Condens pe geamuri: de ce apare și 5 metode rapide să-l elimini
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până...
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Mitul liderului-salvator: ce înseamnă, de fapt, un președinte puternic?
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu