Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre cazul fetiței de 2 ani care a murit în timpul sedării, la un cabinet stomatologic. El spune că cei care au făcut intervenția într-un spațiu neautorizat și cu instrumente care nu erau autorizate trebuie trași la răspundere. Pe de altă parte, spune Băsescu, și Ministerul Sănătății poartă o responsabilitate, dacă nu a elaborat protocoale pentru clinicile stomatologice.

„Absolut îngrozitor, îngrozitor... pe de altă parte, fără să știu și să mă bag în condițiile tehnice, ce trebuia să facă doctorul, ce trebuia să facă asistenta, dar sunt astfel de incidente când e vorba de anestezie totală. Am trecut prin câteva anestezii totale cu ocazia operațiilor și se iau măsuri extrem de meticuloase înainte, adică mi-a făcut analizele, cum ar fi astăzi și a doua zi înainte să intru în sala de operație s-au mai făcut încă o dată analizele ca să nu fie niciun fel de risc de incompatibilitate, chiar dacă eu declaram și sub semnătură: nu am nimic, am mai făcut. Incidente au mai apărut cu anesteziile totale, anesteziile generale și cred că aici suntem în fața unui incident nefericit, nefericit, groaznic, în care dacă au fost lipsă de profesionalism, vor stabili cei îndreptățiți să facă ancheta profesională”, a spus Băsescu.

„De regulă, fugim la responsabilitatea statului. Dar aici vorbim de responsabilitatea unor cadre medicale care nu aveau voie să facă intervenția într-un spațiu și cu instrumente care nu erau autorizate. Până la urmă o să ajungem să spunem că statul e vinovat dacă se surpă un mal de munte. Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate. Aici este o chestie de responsabilitate profesională. Și l-am auzit pe Rogobete că se gândește el, cu elanul creator de după nenorocire, să ducem tipul ăsta de intervenții în spitale. Domnule ministru, te informez că stomatologia s-a privatizat de mult. Nu mai ai secții de stomatologie în spitale, iar cei care fac operațiuni de asemenea dificultate în clinicile private trebuie să fie autorizați.

Pe de altă parte, mă uit și eu, simt revolta și cred că orice român o simte. Dar nu pot să nu-mi aduc aminte că la Iași, în spitalul statului, acum 3 săptămâni, au murit șase copilași pentru infecții nosocomiale. Deci, domnul Rogobete, poate ne spuneți despre amândouă. Aici ați găsi refugiu în sectorul privat, să fie trași la răspundere dacă n-au respectat protocoalele. Dar nu uitați de cei șase copilași de la Iași, tot suflețele nevinovate. Îți vine să să plângi când te gândești că șase suflete, șase copilași nou-născuți, au au putut să nu mai aibă viață pentru că nu s-a dezinfectat cum trebuie”, a continuat Băsescu.

„Am fost și eu și cu nepoții la dentist, știu cât e de complicată o intervenție, mai ales la copii, dar dacă sunt protocoale nerespectate, să fie trași la răspundere. Cum este tras orice om pentru uciderea unui copilaș. Dar mă întreb altceva: Ministerul Sănătății a elaborat protocoale pentru astfel de situații? Sunt protocoale distribuite în clinicile stomatologice? Și atunci de ce țipă Rogobete, dacă n-au protocoale obligatorii când se face anestezie generală la un copilaș de 2 ani pentru o intervenție stomatologică? Domnul Rogobete să ducă prima dată în minister să caute vinovați. Deci, și aici ajungem la ce spuneați dumneavoastră. O fi de vină statul? Dacă n-are protocoale, e de vină”, a continuat el.

Editor : M.B.