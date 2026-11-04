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Băsescu, după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor: „Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă!”

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traian basescu in fata ta digi24
Foto: captură video Digi24, „În Fața Ta”
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat în termeni duri înfrângerea usturătoare a republicanilor în SUA. Fostul lider de la Controceni declară că Trump a devenit „rață șchioapă” iar „MAGA a fost repsinsă de către americani”. 

Fostul șef al statului a scris pe rețelele sale sociale: 

„MAGA respinsă de americani!

Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi.

Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă!

Pe 13 aprilie postam cu titlul “Trump va pleca, America rămâne!” Aşa va fi!”

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Aminitm, republicanii președintelui american Donald Trump au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, potrivit proiecțiilor posturilor de televiziune americane.

Americanii au votat marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump. Au fost în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din locurile Senatului.

Votul s-a desfășurat sub o monitorizare electorală fără precedent, Departamentul Justiției anunțând trimiterea a aproximativ 1.000 de observatori în toate cele 50 de state americane.

Editor : A.R.

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