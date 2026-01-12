Live TV

BAT: Reglementările care țin cont de știință sunt cheia reducerii riscurilor asociate fumatului

Articol susținut de BAT

Deși tot mai multe studii cu bază științifică arată că produsele care nu implică arderea tutunului, așa zisele produse fără fum, sunt mai puțin nocive față de țigările obișnuite, e nevoie de reglementări inteligente și progresive care să permită accesul fumătorilor adulți la alternative fără fum și să încurajeze inovația.

Prin gama variată de produse fără fum – produse pentru vapat, produse care încălzesc tutunul și pliculețele cu nicotină pentru uz oral - British American Tabacco (BAT) urmărește să ofere opțiuni cu risc redus pentru cei care doresc să renunțe la fumat.

Există multe neînțelegeri acum, nu doar în rândul autorităților, ci și în societate. Sunt multe temeri legate de produsele fără fum. Toți actorii implicați trebuie să colaboreze pentru a educa și informa mai bine atât societatea, cât și autoritățile despre ceea ce ne arată știința. Există tot mai multe dovezi că atunci când elimini combustia tutunului — ceea ce se întâmplă în cazul produselor de vapat, produselor care încălzesc tutunul și pliculețelor cu nicotină pentru uz oral — elimini majoritatea substanțelor toxice care cauzează bolile asociate fumatului. Dacă am putea ajuta oamenii să înțeleagă acest lucru și să înțeleagă, de asemenea, realitatea despre nicotină, cred că ar putea vedea de ce reducerea riscurilor este o abordare atât de eficientă.” a declarat Danni Tower, Group Head of Regulatory & Scientific Affairs.

Reglementările fiscale ar trebui să reflecte diferențele de risc între produsele cu nicotină, astfel încât produsele cu risc redus, cum ar fi țigările electronice, produsele care încălzesc tutunul și pliculețe cu nicotină pentru uz oral, să beneficieze de taxe mai mici comparativ cu țigările tradiționale. Aceasta ar crea un stimulent pentru fumătorii care nu pot să renunțe la acest obicei să aleagă alternative mai cu risc redus, diminuând astfel riscurile asociate fumatului, explică experți internaționali. În plus, aceștia vorbesc de necesitatea unor politici construite și dezvoltate pe baza datelor științifice.

Dr. James Murphy, Director Research & Science: „Pentru mine, principalul aspect rămâne nicotina. Știm că nicotina nu este cangerigenă, nu cauzează cancer. Multe autorități de sănătate publică din lume au afirmat acest lucru. Dar cred că ceea ce s-a întâmplat este că, de-a lungul anilor, deoarece nicotina se afla în țigări, riscul nicotinei a fost confundat cu fumul de țigară. Bolile asociate fumatului provin din arderea tutunului, nu din nicotină. Dacă separăm aceste două aspecte și arătăm că nicotina poate fi livrată într-un format mult mai sigur prin produse fără combustie, putem construi încredere pentru consumatori și actori relevanți.

Tranziția către produsele cu risc redus poate fi atribuită atât preocupărilor crescute privind sănătatea publică, cât și inovațiilor în tehnologia produselor cu nicotină. Conform experților următorul pas nu este neapărat generarea de noi dovezi, ci creșterea dialogului între industrie, autorități și experți în sănătate publică.

