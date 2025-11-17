Live TV

BAT România lansează luna aceasta campania anuală Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori

Data publicării:
Manin picture_BAT responsabilitate Articol susținut de BAT

BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și prin afișaj stradal în zone centrale din București.

Industria tutunului și a nicotinei trece printr-o transformare majoră. Tehnologiile inovatoare care nu implică arderea tutunului – precum produsele pentru vapat, produsele pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante și produsele moderne cu nicotină pentru uz oral – oferă un potențial semnificativ pentru a sprijini fumătorii adulți să renunțe la fumat în favoarea unor alternative cu risc redus*. BAT este în prima linie a acestei transformări, cu un portofoliu solid de produse cu risc redus* care, asemenea oricărui produs care conține nicotină, sunt destinate exclusiv consumatorilor adulți. De asemenea, indiferent de canalele de comunicare sau comercializare utilizate, regulile și necesitatea unor practici responsabile rămân neschimbate.

Prevenirea accesului minorilor la toate categoriile de produse din tutun și nicotină reprezintă o prioritate absolută, iar comercianții sunt în prima linie a acestui demers. BAT are politici interne și programe foarte stricte care asigură responsabilitatea practicilor comerciale și extindem aceleași standarde către toți partenerii noștri, deoarece respectarea regulilor și a legislației este esențială pentru protejarea integrității afacerii noastre. BAT susține ferm un sistem de reglementare eficient, care să prevină accesul minorilor la produse din tutun și care să încurajeze o comunicare corectă și responsabilă a alternativelor cu risc redus* pentru fumătorii adulți.

„La BAT, responsabilitatea nu este doar un cuvânt, ci un angajament pe termen lung, de aceea investim constant în campanii multianuale care susțin respectarea unor standarde înalte de integritate în operațiunile și parteneriatele noastre. Legislația care previne accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină reprezintă normalitate și progres, iar cadrul legal cuprinzător din România demonstrează că schimbarea reală se produce atunci când lucrăm împreună. Reglementarea proporțională, bazată pe știință, și reguli comerciale clare susținute de o aplicare riguroasă pot preveni accesul minorilor și pot sprijini, totodată, fumătorii adulți să treacă la alternative mai puțin nocive, accelerând reducerea riscurilor asociate fumatului. BAT susține cu fermitate aceste obiective și colaborează cu autoritățile și partenerii comerciali pentru a asigura conformitatea deplină”, a declarat Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe pentru zona Europa de Sud-Est, BAT.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.10.30
Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe pentru zona Europa de Sud-Est, BAT

În urma modificărilor din 2024, România se numără printre primele țări din UE care au implementat o legislație cuprinzătoare pentru prevenirea accesului minorilor la toate produsele cu nicotină, inclusiv țigarete electronice fără nicotină. Acest cadru legislativ stabilește un nou standard, combinând restricții clare de vârstă cu mecanisme solide de aplicare și verificare a vârstei.

În același timp, supra-reglementarea și creșterile repetate de taxe pot favoriza piața ilicită, care subminează economia, comunitățile și eforturile de prevenire a accesului minorilor la produse din tutun. O abordare unitară din partea industriei, a comercianților și a factorilor decizionali, bazată pe practici comerciale responsabile și măsuri de reglementare adaptate contextului economic, poate închide aceste breșe și poate asigura că produsele legale din tutun și nicotină sunt accesibile strict fumătorilor adulți. Prin urmare, aplicarea eficientă a legislației este esențială, prin sancțiuni și penalități asupra celor care nu respectă regulile, în special furnizorilor de produse ilicite sau celor care vând către minori.

Despre BAT România
BAT este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României, cu o contribuție cumulată de 11,5 miliarde lei în 2024, sub formă de taxe și accize. BAT a fost prima companie din industrie care a oferit consumatorilor adulți din România toate cele trei categorii noi de produse cu risc redus*: produse încălzite, produse de vapat și plicuri moderne cu nicotină orală. Fabrica noastră din Ploiești este un producător important de consumabile pentru glo, produsul nostru emblematic din categoria tutunului încălzit, fiind a doua ca mărime din UE și a cincea la nivel de grup, cu o investiție de 500 milioane euro în dezvoltarea sa.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Articol sustinut de BAT.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
Ultimele știri
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanar la volan cu telefonul in mana
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool”
pistol
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară
tanar care fumeaza tigara electronica
„M-am apucat dintr-o prostie”. Țigările electronice, o capcană periculoasă pentru tineri. Motivele care îi împing spre fumat
Young male in red hoodie vaping smoking, blows multiple smoke rings while holding a vape in hand, isolated rear view
OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global
fumator tragand din tigara
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici țigările electronice nu vor fi permise
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât costă o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova. Se vând la gramaj, iar prețul îi uimește pe...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu