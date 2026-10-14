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Video Bătaie între părinții unui elev și un profesor, în curtea unei școli din Timișoara. De la ce a pornit scandalul

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masina de politie
Foto. Digi24
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Un conflict violent a izbucnit miercuri, în curtea unei școli din Timișoara, între părinții unui elev și un profesor. Incidentul ar fi pornit după ce cadrul didactic i-a atras atenția copilului, în timpul orei de educație fizică, să respecte regulile de comportament. Mai multe persoane au fost surprinse în timp ce se băteau, iar martorii au sunat la 112. Polițiștii au intervenit și i-au dus pe cei implicați la audieri.

Incidentul a avut loc în jurul prânzului, în curtea unei unități de învățământ din Timișoara. În imaginile surprinse la fața locului se observă mai multe persoane implicate într-o altercație.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș, conflictul ar fi izbucnit între părinții unui elev și un profesor, pe fondul unui incident petrecut anterior, în timpul orei de educație fizică.

Din primele informații, cadrul didactic i-ar fi atras atenția elevului că trebuie să respecte regulile de comportament. Nemulțumiți de cele întâmplate, părinții copilului ar fi venit ulterior la școală, unde între aceștia și profesor ar fi izbucnit conflictul.

Martorii au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Toate persoanele implicate au fost conduse la secția de poliție pentru audieri.

Editor : Ș.A.

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