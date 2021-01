Bătrân în genunchi, ignorat pe holurile spitalului din Corabia

Control la Spitalul din Corabia, din Județul Olt, după ce pe internet au apărut imagini în care un bătrân, prăbușit pe hol, cere ajutor și nu îl primește.

VIDEO Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul care pare să aibă dureri stă în genunchi. Înregistrarea prezintă mai multe asistente și infirmiere, care trec pe lângă el fără să îl ajute. În schimb, îi recomandă să stea pe scaun.

Dialog cu bătrânul căzut:

Stați de mult aici?

Bătrân: Stau de trei ore.

De trei ore? Uitaţi-vă la mine un pic. Vreţi să vă ajut să vă ridicaţi pe scaun?

Bătrân: Da.

Dar sunteți răcit?

Bătrân: Nu, am căzut. Am avut accident vascular și am căzut.

Când, în cele din urmă bătrânul reușește să se ridice, îi este adus și un cărucior cu rotile.

Conducerea spitalului din Corabia nu a transmis până acum vreun punct de vedere.

Ministrul Sănătății a decis, duminică seara, trimiterea unei echipe de control a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt la Spitalul Orășenesc din Corabia, anunță instituția.

Raportul realizat de echipa de control a DSP Olt va fi înaintat, în conformitate cu legislația în vigoare, Corpului de Control al ministrului Sănătății.

