Bebeluși internați în spitalul din Brașov, fără părinți. Mamă: Mi s-a spus ori să-l las singur, ori să plec cu el bolnav

Copii de un an sau de câteva luni, internați în spitalul de Pediatrie, fără părinți. Se întâmplă la Brașov, iar situația a făcut mii de mame să ia atitudine, într-o petiție online. Conducerea Spitalului de Pediatrie Brașov spune că a fost nevoită să limiteze accesul aparținătorilor în spital din cauza măsurilor speciale de triaj, impuse de pandemie.

Măsura a fost luată de pe 16 martie. Conducerea spitalului a creat un izolator cu 15 paturi, în care ajung toți micii pacienți și aparținătorii lor. Rămân acolo până când află dacă au sau nu noul coronavirus. Capacitatea redusă a izolatorului a limitat, spune conducerea spitalului, numărul de aparținători acceptați.

Daniela Drăgoiu, mamă: „Să-ți vezi copilul aproape mort și să nu fii lăsat să stai lângă copil, nici măcar în picioare, lângă el”

Alexandra Partin, mamă: „Gândirea aceasta, de a-ți abandona copiii de un an și sub un an mi se pare cruntă”.

Raluca Palaghița, mamă: „Mi s-a părut șocant. Inițial, am crezut că e o glumă proastă, dar am realizat că doamnele de acolo insistau și spuneau că nu am decât două variante: să-l las singur și să plec sau să plec cu el bolnav, pe semnătură”

Revoltați de această situație, părinții au inițiat o petiție online prin care cer Ministerului Sănătății să elimine restricțiile privind internarea aparținătorilor, în spitalele de Pediatrie. Petiția are aproximativ 8.500 de semnături, cele mai multe din Brașov.

Dr. Liviu Muntean, director medical Spitalul de Pediatrie Brașov: „În acest spațiu limitat, am zis așa: încercăm să internăm sau internăm mamele care alăptează, mamele copiilor cu handicap, mamele copiilor cu afecțiuni oncologice, neuropsihice și, în limita locurilor rămase libere, oricare altă mamă. În contextul ăsta, al pandemiei, am încercat să ne păzim foarte mult, în primul rând pacienții și să știți că, în al doilea rând, am vrut să ne păzim mult personalul.”

De la jumătatea lunii martie, în Spitalul de Pediatrie Brașov au fost internați 580 de copii și 300 de mame. Opt dintre cei ajunși la izolator au fost depistați cu noul coronavirus și dirijați fie spre Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, fie spre Spitalul de Pediatrie Sibiu.

