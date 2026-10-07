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Video Benzinărie distrusă de un TIR pe Valea Oltului. Șoferul turc era băut și a ajuns la spital

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Capture sofer turc
Un șofer a intrat cu TIR-ul într-o benzinărie aflată pe Valea Oltului. Sursa foto: Digi24
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Un accident grav a blocat temporar circulația pe Valea Oltului, după ce un șofer turc de TIR, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-o benzinărie din apropierea orașului Călimănești. Mai multe pompe au fost distruse, iar combustibilul s-a scurs pe carosabil, existând risc de incendiu și explozie.

TIR-ul a lovit mai multe pompe de alimentare, provocând distrugeri importante. În urma impactului, combustibilul s-a scurs pe carosabil, iar în zonă a existat un risc major de incendiu sau explozie.

Din cauza pericolului, autoritățile au închis temporar circulația pe sectorul respectiv și au izolat zona pentru intervenția echipajelor de urgență.

Măsura a provocat formarea unor coloane de mașini de câțiva kilometri pe ambele sensuri de mers.

Intervenția a fost îngreunată de necesitatea îndepărtării combustibilului de pe carosabil și de asigurarea zonei pentru a elimina riscul producerii unui incendiu.

Șoferul TIR-ului a fost grav rănit în urma accidentului și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Analizele de sânge efectuate ulterior au indicat o alcoolemie de 0,93 la mie.

Polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul. Cercetările vizează atât modul în care șoferul a pierdut controlul TIR-ului, cât și consecințele produse de impactul cu instalațiile benzinăriei.

Accidentul a provocat perturbări importante ale traficului pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate artere rutiere care leagă sudul țării de Transilvania.

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Editor : C.A.

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