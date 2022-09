BIAS 2022 se amână din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Mitingul aerian BIAS 2022 se amână pentru 4 septembrie, duminică, din cauza vremii nefavorabile, iar vineri şi sâmbătă vor fi antrenamente şi va putea fi vizitată expoziţia statică interioară şi exterioară, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, directorul Aeroclubului României, George Rotaru, unul dintre cei mai experimentaţi piloţi.

"Comitetul de organizare a evaluat în ultimele zile foarte mult ce se întâmplă cu vremea şi ne-am hotărât, pentru mersul cât mai bun al evenimentului, să mutăm demonstraţia aeriană duminică, pe data de 4 septembrie, care era zi de rezervă - dacă vă amintiţi acum câţiva ani a trebuit să facem acelaşi lucru. Prin urmare, astăzi (vineri - n. r.) vor fi antrenamente, bineînţeles tot în funcţie de condiţiile meteo, mâine (sâmbătă - n. r.), începând cu ora 12:00, până la ora 20:00, expoziţia statică interioară şi exterioară va fi deschisă pentru public şi, în acelaşi timp, se vor efectua antrenamente în zbor, dacă vremea va permite. Mitingul aerian BIAS 2022 va avea loc duminică, începând cu ora 10:00, şi se va termina la ora 20:20", a spus Rotaru, care este şi conducătorul demonstraţiei aeriene, notează Agerpres.

El a dat asigurări că show-ul aerian va fi unul impresionant, presărat cu tot felul de surprize.

"Ne bucurăm foarte mult cei din domeniul aviaţiei din România, atât civil, cât şi militar, că acest eveniment a revenit. A fost o muncă de câteva luni, sunt foarte multe documente, foarte multă organizare în spate pentru a avea BIAS şi pot să vă spun că va fi un program continuu de la 10:00 dimineaţa până la 8:00 seara, cu foarte multe evoluţii, de la aeronave foarte mici până la aeronave foarte mari, care vor face acrobaţie, vor desena cu fum pe cer sau vom avea efecte pirotehnice pe sol. Vor fi şi câteva surprize, atât de la Aeroclubul României, unde veţi vedea piloţi noi, tineri, dar şi alte evoluţii spectaculoase, inclusiv un avion de transport militar al Forţelor Aeriene italieneşti care va face acrobaţie. Va fi ceva impresionant. Vă asigurăm că este un eveniment frumos şi de săptămâna viitoare noi deja ne ocupăm de organizarea BIAS 2023", a susţinut Rotaru.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Valentin Iordache, a precizat că sâmbătă va fi deschisă zona publică, inclusiv zona de alimentaţie publică.

"Suntem la ediţia a 12-a a acestui eveniment mult aşteptat de toţi cei care iubesc aviaţia. Fie că este vorba de aviaţie civilă, militară, acrobaţie, paraşutism, absolut toţi pasionaţii abia aşteptau revenirea BIAS în programul evenimentelor din România, cel mai mare eveniment de profil din România. Iată că reuşim să-l organizăm din nou. Mitingul de mâine se amână pentru ziua de rezervă de 4 septembrie, duminică. Va fi exact acelaşi program, dar vom avea un bonus. Mâine va fi deschisă expoziţia, va fi deschisă zona publică, inclusiv zona de alimentaţie publică şi se va zbura aşa cum va permite vremea în nişte antrenamente suplimentare. Asta înseamnă, practic, că avem un miting de o zi şi jumătate şi putem să ne bucurăm de el. Mâine programul începe la ora 12:00 până la ora 20:00 pentru antrenamente şi vizitarea expoziţiei, iar duminică este marele show începând cu orele 10:00 până la ora 20:20 'Zbor în crepuscul', urmat de focul de artificii şi de concertul lui Smiley, care va fi alături de noi pentru închiderea acestui eveniment", a subliniat Iordache.

Potrivit acestuia, zona de expoziţie anul acesta este mult mai mare decât de obicei.

"Este organizată în trei dintre hangare şi, desigur, ca gazdă a evenimentului, şi CNAB a pregătit un stand spectaculos pe care vă invităm să-l vizionaţi. La fel ca ROMATSA, la fel ca TAROM, v-am pregătit multe surprize. De asemenea şi Statul Major al Forţelor Aeriene Române", a arătat oficialul Aeroporturi Bucureşti.

La expoziţia statică, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA va fi prezentă cu stand propriu, unde doritorii se pot informa cu privire la activitatea de control de trafic aerian.

"ROMATSA este onorată să participe din nou la acest eveniment în calitate de co-organizator la cea de-a 12-a ediţie. ROMATSA participă cu un stand în care vă invităm să vedeţi atât simulatorul de turn, cât şi să vă informaţi cu privire la activitatea de control de trafic aerian. Am traversat împreună o perioadă extrem de dificilă în ultimii doi ani şi sunt convins că această ediţie va fi una cu cel mai mare succes, deoarece perioada de expectativă a fost foarte lungă", a afirmat directorul general al agenţiei, Adrian Cojoc.

Operatorul naţional de transport aerian de pasageri va fi şi el prezent la demonstraţiile BIAS 2022 cu o aeronavă Boeing 737-700, iar la expoziţie cu un ATR, producţie 2020.

"TAROM este onorat să participe şi anul acesta cu o aeronavă Boeing 737 la evoluţia pe care o prilejuieşte BIAS 2022. A fost o pauză cam lungă. Pentru anul acesta, am pregătit o evoluţie în formaţie cu aeronavele F-16 ale Forţelor Aeriene Române, urmată de o evoluţie solo în care vom demonstra capacităţile acestei aeronave construită pentru transport pasageri, dar la fel de agilă şi abilă şi în evoluţia solo", a anunţat Cătălin Prunariu, pilot comandant la TAROM.

"Suntem mândri că evoluăm din nou la BIAS. TAROM va fi prezentă şi cu o aeronavă în cadrul expoziţiei statice. Vorbim despre aeronava ATR 72 seria 600 produsă în 2020, pe lângă evoluţia aeronavei Boeing 737-700", a adăugat purtătorul de cuvânt al TAROM, Marius Popescu.

La eveniment au participat voluntari ai adăpostului Speranţa, în cadrul unei campanii de promovare a adopţiilor de animale.

"Avem alături de noi nişte căţei absolut adorabili, care sunt aici prin colaborarea pe care o avem cu CJ Ilfov şi cu adăpostul Speranţa, în cadrul campaniei de promovare a adopţiilor de animale din adăposturi. Campania se numeşte 'Iubirea-ţi dă aripi. Adoptă', iar câinii pe care-i vedeţi se numesc cum altfel decât Bias, Iara, Tornado, Iaca, Hercules, Taifun şi vedeta Levănţica", a mai spus Valentin Iordache.

El a venit şi cu o serie de recomandări pentru cei care vor participa la show-ul aerian BIAS 2022, în condiţiile în care sunt aşteptaţi şi aproximativ 50.000 de spectatori simultan în anumite momente.

"Ne aşteptăm să fie foarte aglomerat duminică seară la momentul de vârf al evenimentului, adică să avem atunci aproximativ 50.000 de spectatori simultan pe platforma de aici de la Băneasa şi Romaero. De asemenea, având în vedere că evenimentul se va întinde pe o zi şi jumătate, aproape două, este posibil să depăşim recordul ultimilor ani dinainte de pandemie, mă refer aici la 100 -120 de mii de spectatori. Recomandarea noastră către cei care vin este să nu vină cu autoturismul, pentru că nu sunt locuri de parcare în zonă nici gratuite, nici plătite - este foarte aglomerată zona Băneasa şi dacă nu este BIAS aici - şi să-şi ia haine adecvate condiţiilor meteo. Asta înseamnă şi protecţie solară, dar şi haine ceva mai groase dacă mai ales mâine vremea va fi mai puţin plăcută. Să nu uităm că la 16 grade şi vânt relativ puternic senzaţia de frig este accentuată. Să ţineţi cont că totul se desfăşoară pe o platformă deschisă, unde senzaţiile de frig şi de cald sunt mai accentuate", a arătat reprezentantul CNAB.

Cel mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition are loc duminică, 4 septembrie 2022, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu şi ROMAERO şi este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Forţele Aeriene Române, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO şi Clubul Sportiv AIBO.

Cea de-a douăsprezecea ediţie a celui mai impresionat spectacol aviatic din România este dedicată primei femei aviator care traversat Marea Mediterană fără escală, Smaranda Brăescu, prima femeie paraşutist a României, care a şi înregistrat, în urmă cu exact 90 de ani, recordul mondial la salt cu paraşuta. De asemenea, spectacolul este dedicat celebrării a 110 ani de la înfiinţarea Aeroportului Băneasa.

BIAS este un spectacol de forţă aeriană, în care aşii aviaţiei civile şi militare din România şi din alte state membre NATO vor încânta spectatorii cu acrobaţii aeriene uluitoare şi demonstraţii de elită, dar şi cu aeronave expuse la sol.

Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2022 cu o participare de excepţie, care se distinge printr-o serie de evoluţii în premieră absolută pentru România. care vor încânta cu adevărate demonstraţii artistice de forţă supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Şoim şi cu evoluţii speciale ale aeronavelor IAR 316 Alouette, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules, AN 26 şi C 27J Spartan. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, exerciţii specifice de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.

Forţele Aeriene ale Italiei evoluează cu supesonice Eurofighter Typhoon, Alenia Aermacchi M-346 Master şi C-27J Spartan, iar Forţele Armate Slovene participă cu Pilatus PC-9.

Spectacolul aerian este garantat de prezenţa aşilor Aeroclubului României - Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings.

Celebrii Iacări Acrobaţi, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică şi lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52.

De asemenea, la BIAS 2022 participă şi celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

În paralel, pe Aeroportul Băneasa se deschide pentru experţi şi specialişti în aviaţie expoziţia de aviaţie generală - General Aviation Exhibition, unde producători şi proprietari de aeronave, precum şi furnizori de servicii de aviaţie generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrauşoare, până la business jet-uri. Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition şi în cursul zilei de sâmbătă, 3 septembrie.

