Biciclete şi ceasuri de 40.000 euro posibil furate din Italia, găsite de polițiști la o persoană din județul Vaslui

Poliţiştii vasluieni au descoperit, la o percheziţie efectuată la locuinţa unei persoane din comuna Drânceni, ceasuri şi biciclete în valoare de peste 40.000 de euro, care ar proveni din furturi comise în Italia, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

„Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, au depistat şi ridicat în vederea cercetării, bunuri în valoare de peste 40.000 de euro, de la o persoană din comuna Drânceni, judeţul Vaslui. Ieri, 18 iulie 2026, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, la o adresă din comuna Drânceni. Ca urmare a activităţilor desfăşurate au fost depistate şi ridicate mai multe ceasuri şi biciclete, în valoare de peste 40.000 de euro, a căror provenienţă nu a putut fi justificată şi care ar proveni din infracţiuni de furt comise în Italia”, se menţionează în comunicatul transmis de IPJ Vaslui.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Vaslui continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale.

Editor : Liviu Cojan