Live TV

Bilanțul în urma incidentului de ieri, care a dat peste cap circulația feroviară în zona București: peste 6.500 de minute întârziere

Data actualizării: Data publicării:
intarzieri gara de nord
Tabelele de „Sosiri” și „Plecări” din Gara de Nord, miercuri, 7 ianuarie, la ora 20:30

Trenurile operate de CFR Călători care au circulat miercuri seara pe secţia Periş-Buftea au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute, din cauza problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalaţia de dirijare a traficului, arată un comunicat al companiei.

Ca urmare a incidentului unele trenuri au avut întârzieri de peste trei ore și jumătate și multe garnituri pline de pasageri au fost obligate să staționeze în gări sau chiar în câmp.

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalaţia de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secţia Periş - Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 şi 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525. Circulaţia trenurilor s-a realizat şi se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare - CFR SA”, se precizează în comunicat.

Circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea s-a desfăşurat miercuri seara la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, a anunţat CFR SA.

„În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară.

În urma intervenţiilor CFR SA, circulaţia trenurilor pe direcţia Buftea - Periş, firul 1, a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 21:10, iar pe firul 2 la ora 22:10.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intarzieri gara de nord
Gara de Nord: Întârzieri cu orele ale trenurilor, după ce cablurile de semnalizare au fost tăiate. CFR anunță reluarea circulației
tren cfr vagon gara
Biletele de tren la toți operatorii feroviari s-au scumpit cu 10%. O călătorie de la București la Cluj costă 160 de lei
osie-pe-sine-1
Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil act de sabotaj
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR
Urmări ale exploziei produse la un bloc de locuințe din Buftea, județul Ilfov, 25 noiembrie 2025.
Explozia dintr-un bloc din Buftea: criminaliștii și pompierii strâng dovezi. Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
Ultimele știri
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...