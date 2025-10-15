Live TV

Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore

Data publicării:
Pelerinajul religios de la Iaşi s-a încheiat, miercuri seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată în procesiune şi aşezată înapoi în Catedrala Mitropolitană.

Potrivit estimărilor Jandarmeriei, au trecut pe la raclă peste 206.000 de pelerini, iar, în total, la toate evenimentele şi slujbele de la Catedrala din Iaşi au participat aproximativ 300.000 de persoane.

Rândul format de oamenii care au venit să se închine la sfintele moaşte a atins şi patru kilometri, iar timpul de aşteptare pentru a ajunge la raclă a depăşit, în anumite momente, 15 ore.

Forţele de ordine susţin că au acţionat preventiv pentru protejarea pelerinilor şi pentru descurajarea comportamentelor antisociale.

În total, au fost aplicate 213 sancţiuni contravenţionale.

Personalul medical aflat la postul de intervenţie din zona catedralei, format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi şi ale UPU-SMURD Iaşi, a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse, inclusiv episoade de hipertensiune, atacuri de panică sau accidente vasculare.

42 de persoane au fost transportate la spital pentru investigaţii de specialitate.

Punctul culminant al manifestărilor religioase de la Iaşi a fost atins miercuri, 14 octombrie, când aproximativ 32.000 de persoane au asistat la Sfânta Liturghie, desfăşurată pe pietonalul Ştefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Slujba a fost oficiată de 27 de preoţi din ţară şi din străinătate, fiind prezenţi înalţi prelaţi din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania şi Siria.

 

