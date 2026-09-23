Bilanțul președintelui Nicușor Dan după reuniunea de la ONU. Cum a decurs deplasarea în SUA

Președintele Nicușor Dan a prezentat, miercuri, bilanțul deplasării în SUA, după participarea la dezbaterile generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Șeful statului a precizat că a avut o intervenție în sesiunea plenară a Adunării Generale a ONU, precum și în Consiliul de Securitate, dar și în așa-numitul Format Crimeea. Președintele a amintit și de întâlnirea bilaterală cu secretarul general al ONU.

De asemenea, Nicușor Dan a participat la recepția oferită de președintele Statelor Unite.

„În marja acestui eveniment, am avut o întâlnire cu DFC, care este organismul american pentru Comerț Exterior, cu care avem un dialog mai vechi legat de investiții americane în România.

Am avut o întâlnire la Atlantic Council, prieteni ai României, la fel unde am discutat de extinderea cooperării noastre bilaterale. Am avut o întâlnire cu domnul Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, prieten al României, unde am vorbit, de asemenea, de relația bilaterală atât România-Statele Unite, cât și România-Israel”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că s-a întâlnit și cu foști ambasadori ai SUA în România, precum și cu alți diplomați americani, dar și cu reprezentanți ai mediului financiar.

„Ne-am întâlnit cu foștii ambasadori ai Statelor Unite în România și alți ambasadori americani. Din nou, o întâlnire despre relațiile bilaterale româno-americane. Ne-am întâlnit cu J.P. Morgan, la sediul Băncii, și cu finanțatori americani și nu numai ai obligațiunilor românești, în care le-am explicat situația și politică, și financiară a României. Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie, unde am discutat despre oportunități de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România”, a declarat președintele.

Întâlniri cu oameni de afaceri americani interesați de România

Nicușor Dan a subliniat și că a avut mai multe întâlniri cu „oameni de afaceri americani interesați de România”, dar și cu comunitatea românească din New York.

„Am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri americani interesați de România. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu comunitatea românească de aici și, cu această ocazie, a fost o mare onoare pentru noi să inaugurăm o intersecție care va purta numele Reginei Maria, în onoarea a 100 de ani de la vizita pe care a făcut-o în Statele Unite. Am vizitat Memorialul World Trade Center și am adus omagiu celor 5 români care au murit în urmă cu 25 de ani acolo”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că a avut mai multe întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai unor state francofone, între care Armenia, Liban, Guineea și Senegal. Unul dintre obiectivele delegației române a fost promovarea candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Am încercat să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu SUA”

Președintele a acordat și interviuri în presa americană.

„Am avut trei interviuri în presa americană, încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite și mai ales pentru investiții americane,” a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre participarea Mirabelei Grădinaru la evenimente dedicate copiilor și educației, organizate de Melania Trump, Emine Erdogan și Olena Zelenska, precum și la un dejun cu primele doamne și primii domni, și a avut întâlniri bilaterale cu Prima Doamnă din Austria, Prima Doamnă din Kenya.

„Doamna Ministru de Externe, care este aici, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologi ai săi, în special din zona francofonă, cu același obiectiv. Domnul ministru Nazare, care a fost câteva zile aici, a avut, de asemenea, întâlniri bilaterale cu mediul de afaceri, împreună cu Radu Burnete, care a fost și el aici. Consilierii, domnul Lazurca și domnul Ionescu, au avut întâlniri bilaterale cu oameni din administrația americană pe zona de relații externe și securitate. Și sunt foarte bucuros că, în cursul acestei deplasări, am decorat un muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria, înființat acum 100 de ani. Și, de asemenea, doamna Geană, consiliera noastră pentru diaspora, a participat la o mare întâlnire a românilor din Statele Unite, care a avut loc la Chicago”, a adăugat președintele.

Editor : A.P.