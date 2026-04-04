Live TV

Biletele de metrou s-ar putea scumpi de luna viitoare. Ce preț propune conducerea Metrorex

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Metrorex

Biletele de metrou s-ar putea scumpi din nou de luna viitoare. Conducerea Metrorex propune majorarea prețului unei călătorii de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai.

Ministrul Transporturilor a spus, pentru Digi24, că analizează dacă este sustenabilă această măsură.

Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei.

De asemenea, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”