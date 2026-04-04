Biletele de metrou s-ar putea scumpi de luna viitoare. Ce preț propune conducerea Metrorex

Biletele de metrou s-ar putea scumpi din nou de luna viitoare. Conducerea Metrorex propune majorarea prețului unei călătorii de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai.

Ministrul Transporturilor a spus, pentru Digi24, că analizează dacă este sustenabilă această măsură.

Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei.

De asemenea, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

