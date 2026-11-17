Biletele de trimitere către medicii specialiști, cele pentru investigații paraclinice și concediile medicale ar urma să fie disponibile în format electronic, începând cu 1 ianuarie, prin platforma informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Larisa Mezinu, președintele interimar al instituției, a anunțat că formularele sunt în prezent testate, iar pacienții nu vor mai fi nevoiți să păstreze și să prezinte documentele pe hârtie la consultații.

Măsura este anunțată după ce platforma „E-Sănătatea mea” s-a confruntat cu o serie de erori încă din prima zi de funcționare. Conducerea CNAS susține că platforma funcționează în prezent și că testele efectuate indică faptul că formularele electronice vor putea fi utilizate de la începutul anului viitor.

„Testăm în mediul de test și am primit cumva siguranța că funcționează aceste formulare structurate electronic: bilete de trimitere în paraclinic, în ambulatoriu, concedii medicale, care astăzi sunt acordate pe tipizate standard. Le cunoașteți, sunt cele colorate, care sunt emise de medici și care sunt scoase la imprimanta renumită cu ace”, a declarat Larisa Mezinu, președintele interimar al CNAS.

Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte biletele de trimitere pe hârtie

Potrivit reprezentantei CNAS, documentele vor putea fi consultate direct în platforma informatică, astfel încât pacienții nu vor mai trebui să aibă asupra lor formularele tipărite atunci când merg la medic.

„De la 1 ianuarie ne mutăm în producție cu aceste formulare tipizate, care se vor regăsi în mediul electronic, în platforma electronică. Și pacienții, marele beneficiu este că nu vor mai pleca cu aceste hârtii de care trebuie să fie foarte atenți, să nu le deterioreze, să nu le piardă și să le prezinte când sunt programați”, a explicat Larisa Mezinu.

Documentele vor fi disponibile în sistem și vor putea fi accesate de medici pe baza codului numeric personal al pacientului, atunci când utilizează platforma.

„Ele vor exista în platforma informatică și vor putea fi vizibile oricărui medic când accesează platforma cu CNP-ul cetățeanului”, a precizat aceasta.

Biletele de trimitere vor fi blocate după utilizare

O altă schimbare anunțată de CNAS privește modul în care vor fi utilizate biletele de trimitere. Odată folosit pentru o programare, documentul electronic va fi blocat, astfel încât să nu mai poată fi utilizat pentru alte programări.

„În momentul în care mă programez pentru un consult, dau un exemplu, la oftalmolog, biletul se consumă și este blocat. Nu îl mai pot utiliza pentru programări multiple”, a explicat președintele interimar al CNAS.

Potrivit calendarului prezentat de conducerea instituției, trecerea la utilizarea efectivă a formularelor electronice este programată pentru 1 ianuarie 2027.

Editor : Ș.A.