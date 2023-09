Biografia lui Elon Musk. Cel mai bogat om al planetei, între afaceri de sute de miliarde de dolari și relații personale complicate

Biografia lui Elon Musk, scrisă de Walter Isaacson, pune în fața cititorilor tumultoasa viață a celui mai bogat om al planetei. De la discuțiile din jurul preluării Twitter și până la detalii din viața personală, cartea reușește să acopere mai toate aspectele vieții fondatorului Tesla, SpaceX și Neuralink. În prima săptămâna de la lansare, s-au vândut peste 92.000 de exemplare.

Biografia lui Elon Musk, lansată recent și scrisă de Walter Isaacson, pare deja că are toate premisele să ajungă un best-seller la nivel mondial. Cartea acoperă copilăria lui Musk, în Africa de Sud, precum și afacerile sale, de la primul său start-up până la Tesla, SpaceX și Neuralink. Surprinzător sau nu, mai bine de un sfert din carte este dedicat achiziției Twitter.

Isaacson a petrecut doi ani alături de Musk și, astfel, a luat parte la negocierile și discuțiile care au precedat achiziția Twitter și transformarea rețelei de socializare în X, începând chiar cu încercările miliardarului de a deveni acționar majoritar, în primăvara anului trecut.

Regrete după cumpărarea Twitter

Isaacson descrie oferta inițială a lui Musk de a cumpăra Twitter ca fiind impulsivă - rezultatul uneia dintre frecventele sale stări "maniacale", scrie Engadget. Ulterior, miliardarul și-ar fi dat seama că a plătit prea mult și și-a dat seama că nici nu e atât de impresionat de fosta conducere a platformei.

Musk recunoaște, de mai multe ori, că a cumpărat compania pentru că nu a avut de ales.

"Nu știu de ce am făcut-o", spunea el la două săptămâni după ce afacerea s-a încheiat. "Judecătorul mi-a spus practic că trebuie să cumpăr Twitter sau altceva și am zis ok, aia e", spunea Musk.

Elon Musk vrea să monetizeze mai multe funcții din X, dar autorul cărții remarcă faptul că aceste ambiții sunt foarte strâns legate de promovarea abonamentelor Twitter Blue (acum numit X Premium). Isaacson scrie că Musk s-a concentrat atât de mult pe Twitter Blue pentru că îl vedea ca pe o modalitate de "a introduce în sistem informațiile cardului de credit al utilizatorului, permițând Twitter să devină o platformă mai largă de servicii financiare și de plăți la un moment dat.

Cu toate acestea, planul a fost oarecum tergiversat de Apple, deoarece majoritatea abonaților Twitter s-au înscris prin intermediul iPhone, iar Apple nu împărtășește datele utilizatorilor, cum ar fi detaliile cărților de credit și alte detalii financiare, cu producătorii de aplicații.

Aici, autorul povestește un episod în care Musk a venit cu o solicitare inedită. I-a cerut lui Yoel Roth, fostul șef al departamentului Trust&Safety al Twitter, să "sune la Apple și să ceară datele de care au nevoie". Roth a refuzat, în mod evident, să sune.

Musk s-ar fi întâlnit ulterior cu Tim Cook pe fondul unei dispute separate legate de aplicația iOS a Twitter, dar, potrivit lui Isaacson, Musk nu a deschis subiectul despre date.

Mărturii din viața personală

În carte se regăsesc și mai multe mărturii ale celor care l-au cunoscut pe Elon Musk. Cei care l-au cunoscut susțin că este instabil emoțional, iar fosta sa parteneră, Grimes, arată că acesta intră deseori în "demon mode" (n.red - stări demonice).

Fostele sale iubite susțin că a ieși cu Musk presupune să petreci mult timp la fabricile Tesla și SpaceX, să participi la întâlniri de afaceri nocturne, să testezi noi prototipuri Tesla și să discuți despre pericolele inteligenței artificiale, potrivit biografiei scrise de Isaacson.

"Elon și cu mine eram obișnuiți să avem mari certuri în public", i-a spus prima soție a lui Musk, Justine Wilson, lui Isaacson. "Nu cred că poți să fii într-o relație cu Elon și să nu te cerți".

Musk, obsedat de un joc de strategie

Apropiații miliardarului susțin că Musk este obsedat de un joc de strategie - The Battle of Polytopia. Cei care știu acest lucru susțin că jocul poate fi chiar un instrument util pentru cei care vor să-l înțeleagă mai bine pe cel mai bogat om al lumii.

Musk ar fi atât de obsedat de acest joc încât, la un moment dat, a anulat o întâlnire cu managerii Tesla doar pentru a-și continua jocul. A încercat chiar să-și convină fosta parteneră, cântăreața Grimes, dar și pe fratele său să se joace. Kimbal, fratele miliardarului, susține că a sfârșit prin a șterge jocul deoarece și-a dat seama că o astfel de adicție îi distruge căsnicia.

