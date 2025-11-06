Live TV

Black Friday simplifică alegerea: abonamentele DIGI au preț redus cu 50% timp de un an

Data publicării:
Comunicat-de-presa_780x400px Articol susținut de DIGI

• Începând de joi, 6 noiembrie, ora 20:00, DIGI lansează campania specială de Black Friday, adresată clienților noi sau existenți, persoane fizice, care vor primi un discount de 50%, indiferent de tipul de abonament selectat;

• Promoția poate fi accesată online, pe site-ul și aplicația mobilă DIGI.ro, în toate punctele de prezență DIGI, prin intermediul agenților de teren sau prin apel la numărul de call center (031.400.4600). Magazinele cu program normal vor fi deschise sâmbătă, până la ora 14:00, în timp ce locațiile din centrele comerciale vor respecta orarul obișnuit.

• Campania se încheie duminică, 9 noiembrie, ora 23:59.

DIGI te răsfață de Black Friday, cu o ofertă comercială de neratat, dedicată tuturor abonaților rezidențiali, noi și actuali. Din 6 noiembrie, de la ora 20:00, orice activare a unui serviciu nou, portare în rețea, upgrade la un alt pachet sau extraopțiune adăugată pe durata campaniei, aduce o reducere la jumătate, în primele 12 luni. Promoția se aplică contractelor semnate pe o perioadă de 2 ani, fie că este vorba despre internet, telefonie mobilă sau televiziune.

Până pe 9 noiembrie 2025, utilizatorilor care își portează numărul la DIGI, atât din postpaid, cât și din prepaid, li se va percepe un cost lunar redus, timp de un an, în funcție de numărul portărilor efectuate, pentru abonamentul Nelimitat. Astfel, cei interesați de acest pachet vor plăti 2,54 euro/lună pentru un număr de telefon transferat sau tarife și mai atractive pentru mai multe numere aduse în rețeaua mobilă DIGI. De exemplu, pentru trei simuri portate, costul este de 1,78 euro/lună/fiecare.

Abonamentul Nelimitat vine însoțit de date mobile și minute nelimitate în toate rețelele naționale fixe și mobile, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI, precum și de 3.000 de minute internaționale către principalele rețele mobile din SUA, Canada și Uniunea Europeană. De asemenea, include minute nelimitate și până la 6,6 GB de trafic de date în roaming SEE, alături de prețuri avantajoase în roaming pentru alte destinații turistice populare.

Clienții pot achiziționa televiziune digitală sau analogică la valori cuprinse între 13,22 lei/lună (TVA inclusă) și 15,25 lei/lună (TVA inclusă), în primul an. Mai mult, pentru o experiență completă de divertisment, abonamentul TV Digital SkyShowtime asigură acces la un conținut extins, cu sute de canale TV, inclusiv la platforma de streaming SkyShowtime și la cele două canale liniare (SkyShowtime 1 și 2), cu doar 19,32 lei/lună.

În plus, consumatorii aflați în căutarea unei conexiuni de internet fix performante și stabile, pot alege pachetele Fiberlink 500 sau Fiberlink 1000 care vin cu primul router gratuit și până la 50 GB spațiu în DIGI Storage (în funcție de configurație), la tarife preferențiale de 15,25 lei/lună (TVA inclusă), respectiv 20,34 lei/lună (TVA inclusă).Vitezele de download ce pot ajunge la 940 Mbps facilitează o navigare superioară, streaming de calitate și descărcări rapide.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: https://www.digi.ro/blackfriday.

Reducerea se cumulează cu telefoanele care vor fi cumpărate în 12 rate, dar nu este valabilă în cazul celor contractate în 24 de rate sau altor oferte în desfășurare.

DIGI este unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din România, furnizând servicii de televiziune prin cablu și satelit de tip DTH, internet fix, telefonie și date mobile, precum și telefonie fixă. Conform datelor publicate de ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), DIGI își menține poziția de lider pe piața operatorilor de televiziune prin cablu, internet fix si telefonie fixă. Totodată, DIGI continuă să fie destinația preferată pentru portare, cu peste 7 milioane de conexiuni mobile deservite în propria rețea (cifre valabile la sfârșitul primului semestru al anului 2025).

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

