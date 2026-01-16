Armata primește blindate noi. Este vorba despre 1.000 de vehicule 4x4 care costă aproximativ un miliard de dolari. Primele blindate au fost fabricate în Turcia, iar următoarele vor fi produse în România.

Cobra 2, așa se numește noul vehicul blindat al Armatei Române. Primele 194 de mașini de luptă au fost aduse deja în București. De aici, ele vor fi distribuite în unitățile militare din toată țara. Aceste blindate pe care le vedeți în imagini au fost produse în Turcia, la aproximativ 100 de kilometri de Istanbul, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Celelalte, pentru că Armata României a comandat în total 1000 de astfel de vehicule, vor fi produse în integralitate în România, la la Mediaș.

Pentru acest contract, Ministerul Apărării Naționale plătește aproximativ un miliard de dolari. Aceste vehicule blindate pot să fie folosite în misiuni de recunoaștere, în misiuni de atac, dar și de evacuare medicală, pentru că mașinile pe care le vedeți în imagini pot să fie configurate în așa fel încât să scoată de pe câmpul de luptă trei militari răniți.

Cobra 2 sunt produse de compania turcească Otocar.

Cele 1.000 de vehicule vor fi livrate până la finalul anului 2027.

Editor : Liviu Cojan