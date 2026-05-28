Live TV

Galerie Foto BNR a lansat monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la primul 10 obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice

Data publicării:
Nadia Comaneci
Nadia Comăneci. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice la gimnastică feminină, notă obţinută de Nadia Comăneci.

Joi au avut loc evenimentul de lansare în circuitul numismatic a monedelor destinate colecţionării şi vernisarea unei expoziţii temporare. Au fost prezente mai multe foste sportive, dar nu au lipsit nici Spyros Capralos, preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

„Este un cerc frumos, complet pentru mine, pe care l-aş adăuga la cele cinci cercuri olimpice. Nu a fost uşor, însă noi românii facem paşii înainte. Această onoare este imensă pentru mine.

Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum în viaţă. Sper că acest an va trezi o inspiraţie şi o continuitate, generaţia de azi şi cele care vin să ştie că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci”, a spus Nadia Comăneci, potrivit News.ro.

Nadia Comăneci. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Nadia Comăneci. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Deschide galeria foto

Nadia Comăneci. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 1 din 8
Nadia Comăneci. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 2 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 3 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 4 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 5 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 6 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 7 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea | Poza 8 din 8
Lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, la sediul BNR. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
,

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat că BNR are privilegiul instituţional de a celebra Anul Nadia Comăneci.

„Printr-o fericită coincidenţă, anul 2026 a fost desemnat prin lege ca fiind atât anul Nadia Comăneci, cât şi anul Constantin Brâncuşi. Două personalităţi fundamentale ale societăţii şi culturii româneşti, doi deschizători de drumuri. Probabil că, dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuşi o sursă de inspiraţie. Sculptorul care a reuşit să distileze în operele sale esenţa zborului ar fi fost, cu siguranţă, influenţat de magia Nadiei Comăneci, cea care a sfidat gravitaţia pentru a deveni o adevărată „pasăre măiastră” a gimnasticii mondiale!

Sunt, cred, în asentimentul tuturor atunci când afirm că am avut ocazia, cu toţii, de-a lungul vieţilor noastre, să admirăm performanţe din diverse domenii de activitate. Dar cred că puţine dintre acestea ne-au entuziasmat mai mult decât performanţele sportive. Cu doar trei săptămâni în urmă am onorat aici, la Banca Naţională a României, cei 40 de ani care s-a împlinit de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti. Astăzi intrăm în altă dimensiune, având în vedere faptul că vorbim despre o performanţă olimpică”.

Mugur Isărescu a rememorat momentul primului 10 din gimnastica olimpică.

„La Montreal competiţia a început duminică, 18 iulie, cu concursul pe echipe. Încă de la primele exerciţii toţi cei 18.000 de spectatori prezenţi în sală, ca şi milioanele de telespectatori, au realizat rapid faptul că întrecerea pentru cucerirea titlului olimpic se desfăşura între reprezentantele URSS şi cele ale României. Sovieticele, mult mai rutinate şi cu o experienţă competiţională net superioară, erau favorite, însă româncele nu s-au arătat deloc impresionate de aceşti factori, reuşind să se concentreze asupra propriilor exerciţii.

Nadia s-a remarcat la fiecare evoluţie pe care a avut-o.

La ultimul schimb de aparate devenise deja clar că echipa sovietică, aflată în fruntea clasamentului, nu mai putea rata titlul. Sovieticele urmau să evolueze la sărituri, în timp ce reprezentantele României s-au îndreptat către paralelele inegale. Rând pe rând, cele cinci coechipiere ale Nadiei au obţinut note între 9,50 şi 9,90, astfel încât toată lumea aştepta ca şi ea să aibă o evoluţie cel puţin la fel de bună.

 A intrat în concurs ultima, când deja la celelalte aparate competiţia se încheiase. Îmbrăcată cu echipamentul alb cu dungi tricolore şi purtând numărul de concurs 73, Nadia a reuşit să ignore întreaga atenţie îndreptată asupra ei şi, cu o expresie foarte serioasă întipărită pe chipul ei de copil, şi-a executat exerciţiul cu elementele impuse. Memoria peliculei a păstrat pentru totdeauna exerciţiul care a durat 20 de secunde. Momentul a fost descris astfel într-una dintre recentele lucrări care i-au fost dedicate:

Nadia a sărit peste bara de jos a făcut o îndreptare pe cea de sus, o roată înainte, a stat în mâini, alt balans pe bara de jos, apoi s-a răsucit pe bara înaltă, continuându-şi exerciţiul cu bine-cunoscutele căderi şi reapucări ale barelor sau cu momente de un echilibru desăvârşit. La final, înainte să aterizeze, corpul ei arcuit a plutit pentru câteva clipe pe bara joasă care a propulsat-o cu tărie în aer.

Întreaga sală a izbucnit în aplauze, publicul fiind conştient că tocmai trăise 20 de secunde de perfecţiune. Nota însă a întârziat să fie acordată, ceea ce a produs rumoare în rândul spectatorilor.

Şi, când, în sfârşit, tabela a fost actualizată, au existat câteva momente de confuzie: nota afişată era 1.00. Organizatorii nu anticipaseră că poate fi obţinută o notă mai mare de 9,95, astfel încât tabela nu era adaptată. Preţ de câteva clipe nici Nadia nu a înţeles mesajul, dar imediat publicul a izbucnit în urale pentru că tocmai se acordase prima notă de 10.00 din istoria probei de gimnastică feminină la Jocurile Olimpice. The perfect ten! Zecele perfect! Nadia a salutat publicul cu un zâmbet larg pe chip.

Echipa României devenea astfel vicecampioană olimpică, iar fenomenul Nadia tocmai se născuse!

În următoarele zile de concurs, Nadia Comăneci a continuat să uimească deopotrivă specialiştii şi publicul cu evoluţiile sale pentru care a mai primit alte şase note de 10. A reuşit, astfel, să devină campioană olimpică la individual compus, paralele inegale şi bârnă şi să câştige medalia de bronz la sol.

Performanţa sa cu totul deosebită, dublată de inocenţa unei copile de 14 ani, au declanşat un adevărat fenomen mediatic la nivel internaţional”.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 100 LEI, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 10 LEI, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 1 LEU, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Reversul comun al monedelor din aur, argint şi tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exerciţiul la paralele inegale, numărul gimnastei şi nota afişate pe tabela electronică oficială, inscripţiile PRIMA NOTĂ DE 10, MONTREAL 1976 şi NADIA COMĂNECI, toate în arc de cerc.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint şi 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Preţurile de vânzare sunt:

7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nadia Comăneci și Ilie Bolojan
Premierul Bolojan, întrevedere cu Nadia Comăneci, la Palatul Victoria
bnr
BNR estimează că inflația va urca la 10,3% la jumătatea anului. Riscurile pentru cursul leu-euro rămân ridicate
halep_nadia
Sports Festival 2026: 2 campioane, 2 momente simbolice la Cluj — Simona Halep și Nadia Comăneci
cos de cumparaturi cu alimente in supermarket
De ce diferă datele despre inflație publicate de INS și Eurostat. Explicația celor două cifre văzute lunar de români
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE. Eurostat: Prețurile au crescut cu 9,5%
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
Frații Tate pe stradă
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel...
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Varianta Eugen Tomac premier nu a căzut. PSD ar...
parlamentul republicii moldova chisinau
Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Primarul Capitalei de peste...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Am găsit multe persoane cu legături politice în consiliile de administrație. Premierul Bolojan mi-a dat mână liberă
Europa caută omul care să vorbească cu Putin: cine negociază pacea pentru Ucraina în timp ce SUA sunt absorbite de conflictul cu Iranul
Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Televiziunea care a angajat-o pe tenismena cu o avere de peste 10 milioane de euro. Ce reacții a stârnit...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdict fără dubii în direct: ”Va fi campioană mondială! Peste Franța”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”