Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice la gimnastică feminină, notă obţinută de Nadia Comăneci.

Joi au avut loc evenimentul de lansare în circuitul numismatic a monedelor destinate colecţionării şi vernisarea unei expoziţii temporare. Au fost prezente mai multe foste sportive, dar nu au lipsit nici Spyros Capralos, preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

„Este un cerc frumos, complet pentru mine, pe care l-aş adăuga la cele cinci cercuri olimpice. Nu a fost uşor, însă noi românii facem paşii înainte. Această onoare este imensă pentru mine.

Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum în viaţă. Sper că acest an va trezi o inspiraţie şi o continuitate, generaţia de azi şi cele care vin să ştie că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci”, a spus Nadia Comăneci, potrivit News.ro.

Nadia Comăneci.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat că BNR are privilegiul instituţional de a celebra Anul Nadia Comăneci.

„Printr-o fericită coincidenţă, anul 2026 a fost desemnat prin lege ca fiind atât anul Nadia Comăneci, cât şi anul Constantin Brâncuşi. Două personalităţi fundamentale ale societăţii şi culturii româneşti, doi deschizători de drumuri. Probabil că, dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuşi o sursă de inspiraţie. Sculptorul care a reuşit să distileze în operele sale esenţa zborului ar fi fost, cu siguranţă, influenţat de magia Nadiei Comăneci, cea care a sfidat gravitaţia pentru a deveni o adevărată „pasăre măiastră” a gimnasticii mondiale!

Sunt, cred, în asentimentul tuturor atunci când afirm că am avut ocazia, cu toţii, de-a lungul vieţilor noastre, să admirăm performanţe din diverse domenii de activitate. Dar cred că puţine dintre acestea ne-au entuziasmat mai mult decât performanţele sportive. Cu doar trei săptămâni în urmă am onorat aici, la Banca Naţională a României, cei 40 de ani care s-a împlinit de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua Bucureşti. Astăzi intrăm în altă dimensiune, având în vedere faptul că vorbim despre o performanţă olimpică”.

Mugur Isărescu a rememorat momentul primului 10 din gimnastica olimpică.

„La Montreal competiţia a început duminică, 18 iulie, cu concursul pe echipe. Încă de la primele exerciţii toţi cei 18.000 de spectatori prezenţi în sală, ca şi milioanele de telespectatori, au realizat rapid faptul că întrecerea pentru cucerirea titlului olimpic se desfăşura între reprezentantele URSS şi cele ale României. Sovieticele, mult mai rutinate şi cu o experienţă competiţională net superioară, erau favorite, însă româncele nu s-au arătat deloc impresionate de aceşti factori, reuşind să se concentreze asupra propriilor exerciţii.

Nadia s-a remarcat la fiecare evoluţie pe care a avut-o.

La ultimul schimb de aparate devenise deja clar că echipa sovietică, aflată în fruntea clasamentului, nu mai putea rata titlul. Sovieticele urmau să evolueze la sărituri, în timp ce reprezentantele României s-au îndreptat către paralelele inegale. Rând pe rând, cele cinci coechipiere ale Nadiei au obţinut note între 9,50 şi 9,90, astfel încât toată lumea aştepta ca şi ea să aibă o evoluţie cel puţin la fel de bună.

A intrat în concurs ultima, când deja la celelalte aparate competiţia se încheiase. Îmbrăcată cu echipamentul alb cu dungi tricolore şi purtând numărul de concurs 73, Nadia a reuşit să ignore întreaga atenţie îndreptată asupra ei şi, cu o expresie foarte serioasă întipărită pe chipul ei de copil, şi-a executat exerciţiul cu elementele impuse. Memoria peliculei a păstrat pentru totdeauna exerciţiul care a durat 20 de secunde. Momentul a fost descris astfel într-una dintre recentele lucrări care i-au fost dedicate:

Nadia a sărit peste bara de jos a făcut o îndreptare pe cea de sus, o roată înainte, a stat în mâini, alt balans pe bara de jos, apoi s-a răsucit pe bara înaltă, continuându-şi exerciţiul cu bine-cunoscutele căderi şi reapucări ale barelor sau cu momente de un echilibru desăvârşit. La final, înainte să aterizeze, corpul ei arcuit a plutit pentru câteva clipe pe bara joasă care a propulsat-o cu tărie în aer.

Întreaga sală a izbucnit în aplauze, publicul fiind conştient că tocmai trăise 20 de secunde de perfecţiune. Nota însă a întârziat să fie acordată, ceea ce a produs rumoare în rândul spectatorilor.

Şi, când, în sfârşit, tabela a fost actualizată, au existat câteva momente de confuzie: nota afişată era 1.00. Organizatorii nu anticipaseră că poate fi obţinută o notă mai mare de 9,95, astfel încât tabela nu era adaptată. Preţ de câteva clipe nici Nadia nu a înţeles mesajul, dar imediat publicul a izbucnit în urale pentru că tocmai se acordase prima notă de 10.00 din istoria probei de gimnastică feminină la Jocurile Olimpice. The perfect ten! Zecele perfect! Nadia a salutat publicul cu un zâmbet larg pe chip.

Echipa României devenea astfel vicecampioană olimpică, iar fenomenul Nadia tocmai se născuse!

În următoarele zile de concurs, Nadia Comăneci a continuat să uimească deopotrivă specialiştii şi publicul cu evoluţiile sale pentru care a mai primit alte şase note de 10. A reuşit, astfel, să devină campioană olimpică la individual compus, paralele inegale şi bârnă şi să câştige medalia de bronz la sol.

Performanţa sa cu totul deosebită, dublată de inocenţa unei copile de 14 ani, au declanşat un adevărat fenomen mediatic la nivel internaţional”.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 100 LEI, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 10 LEI, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia ROMANIA în arc de cerc, valoarea nominală 1 LEU, anul de emisiune 2026 şi stema României.

Reversul comun al monedelor din aur, argint şi tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exerciţiul la paralele inegale, numărul gimnastei şi nota afişate pe tabela electronică oficială, inscripţiile PRIMA NOTĂ DE 10, MONTREAL 1976 şi NADIA COMĂNECI, toate în arc de cerc.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint şi 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Preţurile de vânzare sunt:

7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României.

