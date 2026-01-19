Live TV

BNR menține dobânda-cheie la 6,50% în prima ședință de politică monetară din 2026

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat de presă. 

Totodată, BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

De asemenea, au fost menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit BNR, deciziile urmăresc asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să sprijine o creștere economică sustenabilă.

„Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung, sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare”, se arată în documentul citat.

Dobânda de politică monetară este menținută la același nivel din luna august 2024.

