BNR pune în circulaţie, eşalonat, bancnotele emisiunea 2026. Ce este nou la ele

Banca Naţională a României pune în circulaţie, eşalonat, bancnote emisiunea 2026, în cupiuri de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei, informează BNR printr-un comunicat.

„În conformitate cu prevederile art. 12, art. 14 alin. (2), art. 16 şi ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României pune în circulaţie bancnote în cupiuri de: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei, care au imprimată pe avers data de «1 februarie 2026» şi care poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a noului casier central, Mugur Tolici”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor, caracteristicile acestora, precum şi elementele de siguranţă sunt aceleaşi cu cele ale bancnotelor aflate în circulaţie.

Bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” sunt puse în circulaţie în mod eşalonat, în funcţie de nevoile reale ale circulaţiei monetare şi circulă în paralel cu cele existente în circulaţie.

Editor : Liviu Cojan