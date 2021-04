Bode: Inadmisibil ce s-a întâmplat la Foișor. Am văzut imagini șocante cu un pacient în portbagaj, acolo a fost acord medic-familie

Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat, luni dimineață, că ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor este inadmisibil și nu trebuie să se mai întâmple. El a făcut referire la situația unui pacient care a fost luat de aparținători, în portbagajul mașinii, caz pe care l-a descris ca fiind șocant.

"Nimeni nu este de neînlocuit. (Mă refer - n.r.) inclusiv ministrul Bode, inclusiv la secretarul de stat Arafat, mă refer la toată lumea. Modul în care a fost organizată externarea pacienților nu a fost deloc în regulă. De ce s-a ajuns aici, când s-a semnat ordinul de transformare a spitalului în spital Covid, mutarea pacienților, nu a hotărât nici MS, nici DSU. De comun acord medic -pacient decid cum anume se face externarea. Am văzut acea imagine care ne-a șocat pe toți, cu un pacient care era introdus în portbagajul unei mașini a aparținătorilor. Am întrebat ce se întâmplă. Am înțeles că medicul curant, împreună cu pacientul, cu familia, au decis așa pentru că au aranjat mașina astfel încât pacientul să fie transportat. De comun acord au făcut asta", a declarat Bode.

Ministrul a spus că s-a întârziat evacuarea pacienților pentru că acceptul managerului a venit la câteva ore după ce s-a semnat ordinul.

"Efectul l-am văzut cu totul. Așa ceva e inadmisibil să se mai întâmple. Era absolut la îndemâna celor care au agreat aceste externări să ia o ambulanță, care să intre în curte pe rând pentru fiecare pacient și să fie externat.

Niciodată nu aș fi lăsat pacienții în miez de noapte să fie traumatizați.

Ce s-a întâmplat acolo nu a fost deloc în regulă pentru pacienți", a afirmat ministrul de Interne.

Întrebat dacă ar trebui ca Vlad Voiculescu să își dea demisia după această situație, Bode a răspuns că nu poate spune asta, el fiind la rândul lui membru al Cabinetului.

Totodată, ministrul a afirmat că el i-a cerut lui Raed Arafat să găsească o soluție urgentă ca toți bolnavii să fie transportați cu ambulanța.

Spitalul Foișor, în privința căruia s-a luat decizia de a fi transformat în unitate pentru îngrijirea pacienților infectați cu coronavirus, a primit ordin de evacuare a pacienților internați, vineri, fără să se precizeze ora. Pacienții de la Spitalul Foișor au fost evacuați pe tărgi și în cărucioare pe timp de noapte, unii dintre ei fiind chiar operați recent.

Ulterior, Raed Arafat, șeful DSU, a încercat să explice situația într-un clip publicat pe Facebook.

Vlad Voiculescu, ministru Sănătății, spune însă că vina pentru situația de la Foișor nu îi aparține pentru că spitalul „nu este sub autoritatea ministerului ci a primăriei Capitalei”.

