Bode: Nu e normal și nu e corect să se pună întrebarea "Ce ați făcut?" pe linia prevenției consumului de droguri

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi că se observă și în România o tendință de creștere a numărului de persoane care consumă droguri, dar și a celor care devin dependente. "Nu e normal și e incorect pentru structurile MAI să se pună retoric întrebarea Ce ați făcut? în acest domeniu", a spus Bode, care a enumerat acțiunile în care au intervenit instituțiile din cadrul ministerului.

"Am cerut structurilor MAI să vină urgent cu un plan pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri.

Azi, la 10, am convocat la MAI toate structurile responsabile în acest domeniu și în urmă acestei întâlniri vom stabili măsuri cu termene privind prevenirea și combaterea traficului de droguri. Vom reevalua activitatea de colectare a datelor, vom pregăti suplimentar personalul MAI, vom stabili calendarul evenimentelor cu public numeros, vom avea o prezență sporită a efectivelor MAI. Vom pregăti organizatorii de evenimente și vom comunica public.

Nu e normal și e incorect pentru structurile MAI să se pună retoric întrebarea Ce ați făcut? în acest domeniu, când pe linia prevenției am avut zeci de mii de elevi care au intrat în proiectele agenției antidrog, am avut sute de mii de voluntari.

Pe linia combaterii, doar în 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale pe consum și deținere de droguri, am destructurat 52 de grupări infracționale, am trimis în judecată peste 1600 de persoane. 2,8 tone de droguri au fost confiscate anul trecut.

Suntem conștienți că nu am făcut destul, vorbim de un flagel, sunt consumatori ocazionali foarte mulți care devin dependenți, instituțiile statului trebuie să facă front comun contra acestui flagel.

Se observă și în România o tendință de creștere a numărului de persoane care consumă droguri, și a celor care devin dependente", a declarat Lucian Bode.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a transmis că în două zile, cu ocazia festivalului SAGA care s-a desfășurat pe Arena Națională, s-au dat amenzi în valoare totală de 7.000 de lei și s-au întocmit actele necesare începerii cercetărilor pentru 77 de fapte de natură penală privind traficul și consumul de doguri, precum și pentru furt calificat.

Două persoane ar fi murit în urma unei supradoze după ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara în stare foarte gravă la mai multe spitale din Capitală, a informat Gândul.ro, citând surse medicale.

