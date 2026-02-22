Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, un român plecat de 20 de ani în Statele Unite, a vorbit la Digi24 despre relația diasporei din SUA cu politicienii români, despre Visa Waiver și despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump. Banu spune că România nu are nicio vină în cazul suspendării din programul Visa Waiver, pentru că procesul a fost politizat în SUA, „nu ține deloc de România”. În ceea ce privește prezența președintelui la Consiliul pentru Pace, acesta spune că a fost un lucru bun.

Întrebat cum a evoluat relația României cu diaspora din Statele Unite ale Americii în ultimele două decenii, Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, a spus că românii, de obicei, se simt un pic ignorați când vine vorba de oficialii români. „În primul rând, datorită faptului că o diasporă românească în Europa este mult mai mare și acaparează atenția imediată a oficialilor români. Mai ales că și distanțele sunt mult mai negociabile, dacă pot să spunem așa. Dar cel puțin noi, aici, ne considerăm norocoși, pentru că de multe ori oficialii români care vin se întâlnesc cu noi. Noi am putut, prin organizația pe care o conduc la romani, să facilităm întâlniri cu oficiali veniți din România. Atunci când a existat o deschidere din partea lor și am creat tot felul de formate să avem un dialog cu oficialii, să vină în fața lor, să vorbească despre ceea ce își doresc”, a spus acesta.

„Țin minte, chiar după pandemie, când a fost noul parlament învestit, am organizat o serie de întâlniri cu parlamentarii care reprezentau diaspora din România, într-un format virtual. Din păcate, încă n-am avut niciunul dintre ei să vină aici să să ne vadă, dar e o comunitate care aș spune că e dinamică, deși e o comunitate foarte mică, cel puțin aici, în Washinton DC, în orașul Washton, sunt 1.000 de români în oraș, e de mărimea Clujului, deci o comunitate mică în zona metropolitană, probabil undeva în jurul a 6-7.000 de români care trăiesc și lucrează aici.

Despre ce ar avea nevoie diaspora din SUA de la politicienii români, Bogdan Banu a afirmat că este un subiect pe care l-a adus de mai multe ori în fața politicienilor români. „Este o situație unică când vine vorba de diaspora românească din Statele Unite, ține de abilitatea de a obține cetățenia românească pentru copiii născuți aici, mai ales din căsătorii mixte, pentru că în momentul în care expiră actele unui părinte, procesul devine aproape imposibil să mai obțin cetățenia pentru copii, mai ales dacă unul din părinte și-a schimbat numele, ceea ce se întâmplă destul de frecvent aici și asta este o doleanță foarte mare din comunitate. A doua mare problemă ține de educația în limba română”, a declarat președintele ONG-ului „Romanians of Washington DC”.

„Vedem o administrație aici care are o politică foarte agresivă vizavi de tot ceea ce înseamnă imigrația”

Întrebat cum a fost văzută eliminarea României din programul Visa Waiver de către românii din SUA și dacă acest lucru reprezintă un eșec al politicienilor sau mai degrabă un joc politic și în Statele Unite și în România, Bogdan Banu a spus că a fost destul de mult implicat în eforturile care care au dus la ridicarea Vizei Waiver, pentru că „a fost o mobilizare de ajuns de mare și din partea comunității de aici, mai ales să ne informăm prietenii, rudele din România despre faptul că trebuiau să ducă, să aplice și așa mai departe, care erau criteriile ca să aibă o aplicație de succes. Cred că s-au întâmplat câteva lucruri. În primul rând, procesul a fost politizat aici, nu ține deloc de România. Vedem o administrație aici care are o politică foarte agresivă vizavi de tot ceea ce înseamnă imigrația, și cred că România a fost victima acestui lucru”, a precizat acesta.

„Pe de altă parte, procesul cred că a fost perceput de administrația Trump ca fiind favorizat mult prea mult de administrația democrată de dinainte și că au fost făcute niște eforturi, poate care erau suplimentare pentru România, ca România să intre în programul Visa Waiver, eforturi care poate nu erau meritate. Cel puțin asta a fost o anumită interpretare pe care am auzit-o în anumite cercuri. Acum, eu cred că România este un partener strategic al Statelor Unite. România și-a dovedit relații atât de puternic cu Statele Unite prin prezența militară în zonele de luptă din Irak, din Afganistan. Vorbim de o prezență militară semnificativă în Statele Unite ale Americii în România, și cred că partea care lipsește sunt aceste relații economice, culturale și sociale, deschizând accesul românilor să vină în Statele Unite. Cred că ar ajuta foarte mult să egalizăm un pic relația în comunitate”, a adăugat Bogdan Banu.

Nu a fost un subiect arzător, trebuie să spun asta, și m-am bucurat să văd când a venit domnul ambasador Andrei Muraru, că a fost un efort din partea administrației românești. De ce Visa Waiver? Este un lucru important nu numai pentru România, nu numai pentru relația bilaterală, dar și pentru noi, cei care trăim aici.

„Cred că România, bineînțeles, are ceva de oferit”

Cu privire la prezența președintelui la Consiliul pentru Pace Bogdan a afirmat că a fost bine faptul președintele Nicușor Dan a fost prezent. „Nu cred că ar fi putut să spună nu, în contextul în care exact se dorește o vizită mai substanțială bilaterală, care să fie punctuală, pe anumite subiecte de discuție, de interes din punctul de vedere a României și, bineînțeles, există partea de interes și Statele Unite. Nu cred că avea rost să fie o vizită mai mare, având în vedere prezența mare a atâtor șefi de stat. Orice alte relații în întâlniri ar fi fost dificile de pus pe o agendă într-un timp atât de scurt, și cred că a fost mai mult simbolică prezența lui, să arate susținerea României pentru un demers în care președintele Trump a investit foarte mult capital politic.

„Am văzut la Davos, cei care au semnat această cartă inițială au fost puțini și poate nu cei mai importanți oameni de pe scena politică internațională. Din nou, și aici am văzut totuși o prezență pe care el și-ar fi dorit-o să vadă. Liderii din Franța, din Germania, din țări care altfel sunt considerate aliați strategici ai Statelor Unite și care n-au fost prezenți. Și cred că într-un fel ține de președinte Nicușor Dan o punte de discuție cu partenerii europeni, pentru că el, fiind unul din puținii șefi de stat agreați de către colegii lui, pentru că vorbim de celălalt, Viktor Orban, care știm exact cum este perceput de colegii lui europeni”, a mai spus Banu.

„Cred că România, bineînțeles, are ceva de oferit, mai ales când vine vorba de gaz, având în vedere relația de decenii pe care o are atât cu Israelul, cât și cu satul Palestina”, a conchis Banu.

Editor : Liviu Cojan