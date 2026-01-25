Live TV

Exclusiv Bogdan Ivan a explicat cum ar putea arăta noul mecanism de sprijin al persoanelor vulnerabile: Fără voucher, direct pe factură

Data actualizării: Data publicării:
bogdan ivan
Din articol
Cum va arata noua schemă de plafonare în cazul în care va fi necesară aplicarea ei. Cum va arăta mecanismul de sprijin

Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei şi prelungită prin OUG 6/2025, expiră pe 1 aprilie 2026. După această dată, preţul final va fi cel stabilit în contractele de furnizare, dependente de evoluţia pieţei. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a explicat în această seară la Digi24 cum va arăta noul mecanism de sprijin.

„Este foarte clar că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător. Astăzi, în piață avem deja oferte sub prețul plafonat, la nivelul prețului plafonat și încă din septembrie anul trecut am început mai multe mecanisme comerciale prin care, împreună cu toți jucătorii din piață, producătorii de gaze naturale, cu transportatorii și cu operatorii din furnizarea de gaze naturale, am creat mecanisme de lichiditate în piață pentru ca de la 1 aprilie să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale”, a explicat ministrul. „În situația puțin probabilă de a exista anumite perturbații pe piața internaționale care nu putem să le anticipăm, am creat deja un scenariu B, cel în care vom elimina treptat plafonul la gaze naturale, tocmai pentru a nu avea aceeași situație neplăcută ca și anul trecut, când s-a redus plafonul la energie electrică”.

Cum va arata noua schemă de plafonare în cazul în care va fi necesară aplicarea ei.

„În mod normal nu va fi necesară”, spune ministrul. „Vom avea suficientă lichiditate de gaze în piață, dar în situația în care apare un bombardament în Ucraina. Dar suntem pregătiți ca timp de un an, gradual, să reducem această plafonare pentru a nu fi în situația de infringement, și anume de a ne bloca fondurile europene cei din Comisia Europeană. Vom putea să facem acest mecanism până la 31/03/2027 în așa fel încât nicio creștere să nu fie simțită atât de brusc de către oamenii de acasă și de către companiile românești, pentru că acest lucru ține evident de statul român de a găsit pârghiile prin care să nu ajungem să avem prețuri mai mari. Dar 100% facturile vor fi mai mari în contextul în care consumul a fost mai mare, dar prețul nu crește la gaze până la 31 martie 100% iar după, dacă vor fi creșteri, vor fi unele nesemnificative, de 5- 7%”, este de părere Bogdan Ivan.

Cum va arăta mecanismul de sprijin

„Este exact același model care a fost folosit cu acele vouchere la energie care a intrat în vigoare anul trecut în 2025 cu cei 50 lei, dar diferența este că pregătim și o construim într-o formă în care pentru aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri sub 2.500 lei (asta se propunerea cu care noi, atât eu, cât și colegii mei din PSD intrăm în coaliție pentru a găsi formula financiară de a o construi) vor putea în sezonul rece, adică de la 1 octombrie la 31 martie, când sunt și mari facturi la gaze, pentru că atunci se consumă gaze naturale, să aibă o reducere de 100 lei din prețul final al facturii. În această formă am creat deja sistemul împreună cu cei de la STS, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu toți operatorii de furnizare, pentru o formă transparentă și corectă prin care omul manifestă intenția de a fi beneficiarul acestei scheme. Dacă se încadrează în venitul stabilit de către Guvernul României, automat după ce s-a înscris în mecanism automat va beneficia de această reducere care spre deosebire de reducerea de energie electrică, se va face automat pe factură și intenționez să facă același lucru și la energia electrică, ca reducerea să fie făcută direct pe factură, după ce expiră termenul actualului program de vouchere de 50 lei, valabil până la 31/03/2026”.

„Cei care au deja vouchere și vor să le folosească, o să facem sistemul hibrid ca să poată să le folosească în continuare. Dar pentru toți ceilalți care nu vor să folosească voucher, le vom lăsa opțiunea ca banii să fie reduși automat din factură, dacă persoana respectivă se încadrează în pragul de venit atât în cazul persoanelor singure care se 1940 lei astăzi, cât și în cazul familiilor cu mai mulți membri care nu depășește 1.750 lei. Dar îmi doresc să creștem și acest prag pentru până la 2.500 lei pentru fiecare membru de familie sau persoană singură”, a mai explicat Ivan la Digi24.

Ministrul a mai explicat că odată cu creșterea inflației, cu creșterea salariului minim pe economie, avem automat și noi indici în materie de sărăcie energetică, calculați conform Eurostat. „Și în această schemă, pe simulările pe care le-am făcut, sunt aproximativ 1.000.000 de oameni în cazul gazelor naturale, aproximativ 2 milioane de oameni în cazul energiei electrice”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Vladimir Putin
3
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
4
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
5
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Digi Sport
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu”
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am avut o creștere de 17% a consumului. A fost un record”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan explică miza participării României la Davos: Relații strategice, oportunități și proiecte clare
Liceu Slatina
Un liceu din Slatina a fost evacuat în urma unei alerte privind un miros de gaze. Ce au constatat echipele Distrigaz
Energy efficiency concept with gas cooker and LEI, the Romanian money – the cost of natural gas is more expensive in Romania. Selective focus
Ilie Bolojan, despre liberalizarea prețului la gaze: „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”
Recomandările redacţiei
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de...
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea...
Ultimele știri
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee
Cea mai veche dovadă a armelor otrăvite: săgeți vechi de 60.000 de ani. Unde au fost descoperite
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie"
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cine este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit, dar care nu și-a atins niciodată potențialul maxim...
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
VIDEO Meci ”NEBUN”! Au întors rezultatul cu goluri în minutele 90+11 și 90+13 și au ieșit din zona...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensii fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat