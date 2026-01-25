Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei şi prelungită prin OUG 6/2025, expiră pe 1 aprilie 2026. După această dată, preţul final va fi cel stabilit în contractele de furnizare, dependente de evoluţia pieţei. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a explicat în această seară la Digi24 cum va arăta noul mecanism de sprijin.

„Este foarte clar că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător. Astăzi, în piață avem deja oferte sub prețul plafonat, la nivelul prețului plafonat și încă din septembrie anul trecut am început mai multe mecanisme comerciale prin care, împreună cu toți jucătorii din piață, producătorii de gaze naturale, cu transportatorii și cu operatorii din furnizarea de gaze naturale, am creat mecanisme de lichiditate în piață pentru ca de la 1 aprilie să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale”, a explicat ministrul. „În situația puțin probabilă de a exista anumite perturbații pe piața internaționale care nu putem să le anticipăm, am creat deja un scenariu B, cel în care vom elimina treptat plafonul la gaze naturale, tocmai pentru a nu avea aceeași situație neplăcută ca și anul trecut, când s-a redus plafonul la energie electrică”.

Cum va arata noua schemă de plafonare în cazul în care va fi necesară aplicarea ei.

„În mod normal nu va fi necesară”, spune ministrul. „Vom avea suficientă lichiditate de gaze în piață, dar în situația în care apare un bombardament în Ucraina. Dar suntem pregătiți ca timp de un an, gradual, să reducem această plafonare pentru a nu fi în situația de infringement, și anume de a ne bloca fondurile europene cei din Comisia Europeană. Vom putea să facem acest mecanism până la 31/03/2027 în așa fel încât nicio creștere să nu fie simțită atât de brusc de către oamenii de acasă și de către companiile românești, pentru că acest lucru ține evident de statul român de a găsit pârghiile prin care să nu ajungem să avem prețuri mai mari. Dar 100% facturile vor fi mai mari în contextul în care consumul a fost mai mare, dar prețul nu crește la gaze până la 31 martie 100% iar după, dacă vor fi creșteri, vor fi unele nesemnificative, de 5- 7%”, este de părere Bogdan Ivan.

Cum va arăta mecanismul de sprijin

„Este exact același model care a fost folosit cu acele vouchere la energie care a intrat în vigoare anul trecut în 2025 cu cei 50 lei, dar diferența este că pregătim și o construim într-o formă în care pentru aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri sub 2.500 lei (asta se propunerea cu care noi, atât eu, cât și colegii mei din PSD intrăm în coaliție pentru a găsi formula financiară de a o construi) vor putea în sezonul rece, adică de la 1 octombrie la 31 martie, când sunt și mari facturi la gaze, pentru că atunci se consumă gaze naturale, să aibă o reducere de 100 lei din prețul final al facturii. În această formă am creat deja sistemul împreună cu cei de la STS, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu toți operatorii de furnizare, pentru o formă transparentă și corectă prin care omul manifestă intenția de a fi beneficiarul acestei scheme. Dacă se încadrează în venitul stabilit de către Guvernul României, automat după ce s-a înscris în mecanism automat va beneficia de această reducere care spre deosebire de reducerea de energie electrică, se va face automat pe factură și intenționez să facă același lucru și la energia electrică, ca reducerea să fie făcută direct pe factură, după ce expiră termenul actualului program de vouchere de 50 lei, valabil până la 31/03/2026”.

„Cei care au deja vouchere și vor să le folosească, o să facem sistemul hibrid ca să poată să le folosească în continuare. Dar pentru toți ceilalți care nu vor să folosească voucher, le vom lăsa opțiunea ca banii să fie reduși automat din factură, dacă persoana respectivă se încadrează în pragul de venit atât în cazul persoanelor singure care se 1940 lei astăzi, cât și în cazul familiilor cu mai mulți membri care nu depășește 1.750 lei. Dar îmi doresc să creștem și acest prag pentru până la 2.500 lei pentru fiecare membru de familie sau persoană singură”, a mai explicat Ivan la Digi24.

Ministrul a mai explicat că odată cu creșterea inflației, cu creșterea salariului minim pe economie, avem automat și noi indici în materie de sărăcie energetică, calculați conform Eurostat. „Și în această schemă, pe simulările pe care le-am făcut, sunt aproximativ 1.000.000 de oameni în cazul gazelor naturale, aproximativ 2 milioane de oameni în cazul energiei electrice”.

