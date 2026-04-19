Bogdan Ivan, despre războiul din zona Golfului: „Chiar dacă mâine se încheie, vom resimți efectele negative încă 6-9 luni”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei și prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat că efectele negative ale conflictului din zona Golfului vor continua să se manifeste timp de şase până la nouă luni, chiar şi în ipoteza în care ostilităţile s-ar încheia imediat.

Potrivit ministrului, situaţia afectează inclusiv producţia de hrană, din cauza perturbării transportului de fertilizatori.

„Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali trebuia să treacă prin acea strâmtoare şi nu ajung acum la culturile de primăvară cauzează automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri şi în iarnă. Faptul că deja avem preţuri atât de mari la combustibil - şi lipsă de combustibil în anumite state, nu în România - reprezintă o provocare. Şi vom avea de lucru. Chiar dacă mâine se închide acest război, încă şase - nouă luni vom simţi efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbeşti cu alţi oameni”, a spus Bogdan Ivan în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că situaţia actuală ar putea reprezenta "cea mai dificilă" perioadă din ultimii zeci de ani.

„De o lună şi jumătate, până la 2-3 dimineaţa, pe şase fusuri orare, vorbesc cu alţi omologi, cu cei de la Agenţia Mondială a Energiei, cu alte state, din Kazahstan, Azerbaidjan. Caut soluţii ca să avem motorină, kerosen, petrol crud, pentru a putea să nu fim în pană de combustibil. Şi vă spun că e o muncă incredibilă şi lumea întreagă trece poate prin cea mai dificilă perioadă din ultimii zeci de ani, căreia o să îi simţim efectele în următoarele luni de zile”, a afirmat el.

Ministrul a menţionat că lumea se schimbă „cu o viteză ameţitoare” şi că nu mai e timp pentru tabele în care să fie prevăzute măsuri pentru următorii cinci ani.

„Nu mai putem să stăm închistaţi în tabele Excel şi în contabilitate cu fiecare virgulă, când lumea se schimbă cu o viteză ameţitoare. Nu mai este o perioadă în care să ştii că timp de cinci ani ai cincinale şi te uiţi în tabele Excel şi ştii ce faci atunci. Nu! Suntem într-o altă dinamică, în care dacă nu suntem agili, dacă nu suntem pe aceeaşi voce, ţara asta o să aibă probleme uriaşe, pentru că întreaga planetă are probleme uriaşe”, a precizat ministrul.

