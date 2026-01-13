Live TV

Exclusiv Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”

bogdan ivan
Sisteme mobile Rezolvarea: nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat în direct la Digi24 ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din București. În opinia sa în acest moment s-a depistat o soluție tehnică, ce propune un sistem de tranziție de 3-4 ani, cu centrale mobile. Până atunci, însă, „lucrăm cu ce avem”, pentru că, spune el în unele domenii nu s-au făcut investiții în ultimii 35 de ani.

„E o problemă care datează de 35 de ani, că nu s-au investit bani aproape deloc nici în în cazane, nici în rețeaua de termoficare a Bucureștiului, care are 900km de magistrare principală și aproape 3.000km de magistrale secundare. S-a investit foarte puțin în ultimii 35 de ani. De săptămâna trecută am avut două comandamente energetice naționale în care am știut că urmează această perioadă generoasă. Ne-am asigurat că sunt suficiente depozite de gaze, că acolo unde apar avarii la ELCEN, care este în proprietatea Ministerului Energiei, avem echipă 24 din 24, 7 zile din 7, care să repare potențialele avarii. Toate avariile care au fost la cazane, la instalații, au fost reparate în cursul săptămânii trecute, pe final de săptămână. Și ceea ce face ELCEN, în limita posibilităților pe care le are, funcționează la capacitate maximă în momentul de față”, a spus ministrul.

„Problema este legată și de acele cazane care sunt vechi de peste 55-60 de ani, care sunt ieșite din uz în contextul în care nu s-au făcut investiții de 35 de ani în această infrastructură. Trebuie să fim foarte corecți aici”, spune Bogdan Ivan.

Sisteme mobile

„Ceea ce încercăm să facem cu primarul general, el e în mandat de 3-4 săptămâni, eu sunt de 5 luni aici – e să găsim o formulă în care în momentul de față să depășim acest episod geros. Apoi, începând cu această primăvară, deja am pregătit actul normativ cu o altă soluție tehnică prin care putem să avem o perioadă de tranziție de 3-4 ani, cu niște sisteme mobile care să acopere nevoia de apă caldă și anul viitor. Pentru că dacă nu începem să lucrăm încă de acum, anul viitor va fi același scenariu, cu aceeași actori, cu aceeași poză și cu oameni care sursele de frig în capitala României, ceea ce este inadmisibil în anul 2026 să se întâmple. Și din punct de vedere practic asta am făcut noi am asigurat că sunt gaze, că nu există avarii, lucrăm cu ce avem”.

Ministrul a mai spus că sunt companii care au în portofoliu această activitate, care n-au beneficiat de investiții în ultimii 35 de ani. „Săptămâna trecută am făcut alte două comandamente de iarnă. Ieri, la fel. Ne-am asigurat că există suficiente gaze în stocuri încă de vara trecută. Astăzi, România are cu peste 10% față de media Uniunii Europene în depozite. Avem cu 170 de milioane m³ mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut și suntem pregătiți cu grafic de extracție a gazelor naturale din exploatare cât și din depozite, pentru a acoperi necesarul României pe o diferență foarte mică în anumite perioade de vârf, cum este acum. De ieri până mâine la ora 10:00 când avem acest val de ger, mai avem și importuri care pot să ajungă undeva la 5-6 milioane m³ adică sub 10% din cât consumă astăzi România”, a specificat ministrul.

Rezolvarea: nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani

„În momentul de față situația pentru ca situația să fie remediată 100%, având 4.000 de conducte vechi de 60 de ani, cu siguranță că nu într-o lună, nu într-o săptămână și nu în 2-3 ani”, a spus Bogdan Ivan.

„Acest scenariu se poate repeta în fiecare iarnă de acum înainte, dacă nu facem alte investiții de avarie și o perioadă tranzitorie și tocmai am pregătit împreună cu specialiștii de anul trecut, am căutat o formulă prin care să avem această variantă tranzitorie. N-am putut să le fac în două luni de zile pentru ceea ce nu s-a făcut în 35 de ani de zile și acum știm exact ce avem nevoie. Avem un studiu al Băncii Mondiale, avem o posibilitate de a monta niște sisteme mobile încă din anul acesta, pentru că iarna viitoare să nu se repete situația în care suntem astăzi. Dar nu pot să fac în două luni de zile nici eu, nici primarul Capitalei, ceea ce nu s-a făcut 35 de ani”.

