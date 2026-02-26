Live TV

Bogdan Ivan, după vizita la Washington: Obiectivul e clar - investiţii în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt

bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a discutat, în cadrul unei vizite făcute la Washington, despre obţinerea de mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. „România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, susţine el.

Bogdan Ivan a arătat, joi, într-o postare pe Facebook, că a avut, la Washington D.C., întâlniri esenţiale pentru poziţionarea României în arhitectura energetică regională.
Astfel, el a discutat cu reprezentanţii Atlantic Council despre securitatea energetică în Europa Centrală şi de Est şi despre rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil.

„La Banca Mondială, am analizat instrumentele de finanţare şi mecanismele prin care proiectele strategice ale României pot accelera – de la infrastructura de gaze naturale până la investiţii în capacităţi noi de producţie a energiei în bandă: nuclear si hidro. Vorbim despre mobilizarea unor finanţări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică şi capacităţi energetice strategice”, a explicat ministrul Energiei.

El a participat, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, la o reuniune în format restrâns pe tema Coridorului Vertical, pentru a stabili paşii tehnici următori: interconectări, capacitate, termene clare.

„Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România spre Europa Centrală, Republica Moldova şi Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră şi consolidarea poziţiei României ca hub regional. Analizele arată un potenţial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă”, a punctat Ivan.

Ministrul Energiei a adăugat că a avut discuţii despre proiectele nucleare majore, menţionând finalizarea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, investiţie estimată la peste 7 miliarde de euro, esenţială pentru creşterea producţiei stabile în bandă, şi dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) la Doiceşti, proiect strategic care poziţionează România printre primele state europene care implementează această tehnologie.

„Am avut un dialog direct şi cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a asigura o comunicare directă şi constantă între Bucureşti şi Washington privind proiectele energetice strategice ale României. Mulţumesc Preşedintelui Nicuşor Dan pentru leadership, sprijin şi încrederea acordată. Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru paşi rapizi şi concreţi, iar discuţiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei iniţiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanţare şi execuţie accelerată”, a afirmat Bogdan Ivan.

El le-a mulţumit şi miniştrilor americani Chris Wright şi Doug Burgum, arătând că angajamentul lor ferm faţă de dezvoltarea proiectelor nucleare şi de infrastructură energetică pentru securitatea energetică a României va aduce rezultate.

„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, a conchis Ivan.

