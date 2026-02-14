Live TV

Bogdan Ivan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, se va uita la fiecare cost

BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos/George Călin
Bolojan, criticat din interiorul Coaliției

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este de părere că „nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii", în contextul discuțiilor despre reducerea cheltuielilor din administrația publică locală și centrală. Social-democratul susține că declarația sa nu îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, dar punctează că, la fel cum într-o companie liderul trebuie să aibă viziune și să își asume riscuri, și administrația trebuie să prioritizeze dezvoltarea și investițiile, nu doar controlul costurilor. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Da, sunt foarte multe cheltuieli aberante ale statului și în special ale guvernului central, nu ale primarilor din localități în care ei de foarte multe ori se gestionează și au proiecte foarte bune de investiții. Dar trebuie pus la loc și dezvoltare economică. Oamenii au nevoie de speranță și au nevoie să înțeleagă din partea noastră că nu stăm ca niște contabili toată ziua, doar tăiem, tăiem. Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost. În fruntea unei companii ai nevoie de viziune, dezvoltare și de risc. Iar noi astăzi suntem într-un moment în care întreaga scenă mondială se schimbă, întregul raport de forțe mondial se schimbă”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă s-a referit la premierul Ilie Bolojan când a vorbit despre un contabil în fruntea unei companii, Bogdan Ivan a negat și a precizat că era vorba despre „principii”.

„Nu, vorbeam de principii, iar astăzi noi, în loc să ocupăm un loc important la masa deciziilor la nivel mondial pe energie, pe zonă strategică, militară, pe rolul nostru în bazinul Mării Negre ca principal jucător, noi stăm și ne mâncăm în detalii de-astea foarte multe, care, în mod normal, ar trebui să fie subiecte marginale”, a declarat ministrul Energiei, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

În ceea ce privește relația din Coaliție, social democratul susține că existe diferențe ideologice între cele patru partide aflare la guvernare, dar punctează că unii români își pun „speranța” în cele patru partide aflate la guvernare,

„Cred că totuși sunt oameni care își pun speranța în actualul guvern, fie că sunt votanții PSD, PNL sau USR sau UDMR. Există o diferență ideologică consistentă și personală între noi toți, dar cred că e mai important câți bani aducem din PNRR și anul ăsta este crucial să aducem cât mai mulți din acești bani până în 31 august”, a declarat Bogdan Ivan, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Premierul României a fost aspru criticat de colegii din PSD după ce Institutul Național de Statistică a încadrat România în recesiune tehnică. Sorin Grindeanu a precizat, într-o postare pe Facebook, că recesiunea tehnică reprezintă "o rușine pentru Coaliție". Social-democratul susține că este un vinovat principal "pentru direcția greșită", făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare "dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale".

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi", a scris Sorin Grindeanu, vineri, pe Facebook.

De asemenea, un atac a venit și de la primarul PSD Daniel Băluță, care îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Edilul invocă problema deficitului bugetar și paralela cu obsesia fostului lider comunist pentru plata datoriei externe. În replică, șeful Executivului l-a acuzat pe edilul PSD că își face imagine la Primărie cu un proiect finanțat din bani guvernamentali, referindu-se la lucrările de la Pasajul Unirii.

